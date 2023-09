Congo-Brazzaville: Musique - L'artiste Detchiss s'apprête à lancer un vaste projet social et culturel

Auteur, interprète de musique urbaine moderne, le musicien Detchiss mettra en oeuvre l'année prochaine le projet socio-culturel « Au-delà des frontières ».

"Au-delà des frontières" est le nouveau projet innovant et ambitieux de l'association U2F que préside l'artiste musicien Detchiss. Il a pour objectif la création du premier établissement scolaire de ladite association en République du Congo. Un projet de solidarité internationale pour la jeunesse qui se décline en trois étapes. La première phase de mobilisation et de sensibilisation se déroulera en France, au Sénégal et en République du Congo de 2023 à 2024. La deuxième phase est celle de la construction de l'école et la troisième concerne la mise en oeuvre des différentes activités de 2024.

Le but du projet est de favoriser l'émergence d'une jeunesse compétente et engagée à créer de la richesse pour contribuer au développement de leur pays, de sensibiliser à la solidarité internationale, de soutenir et valoriser l'artisanat africain, amorcer un travail d'échange culturel avec le Sénégal et aussi la France et favoriser un climat international plus paisible mais aussi promouvoir une image toujours plus positive de la jeunesse congolaise et française. « Parce que la solidarité, tout comme la musique, n'a ni âge, ni caste, ni couleur, l'association U2F (l'union fait la force) a choisi la musique pour diffuser au plus grand nombre les valeurs qu'elle porte. Dans ce cadre, elle a conclu un partenariat avec le label de production musicale indépendant F&H Production faisant de moi son artiste principal en tant qu'en ambassadeur des projets de solidarité portés par l'association FC LFL », a-t-il dit.

En effet, après trois ans de prospection 2020-2023, l'association U2F a choisi de se concentrer sur deux axes principaux: l'éducation et l'entrepreneuriat. Le projet sera financé par des dons, des partenariats et des activités de financement participatif. Ainsi, dans le cadre de ce projet, l'association organise un festival culturel qui s'étalonnera sur trois jours à Pointe-Noire, en République du Congo, en août 2024. Cette ultime étape a été rendue possible grâce au partenariat avec le label de musique Makassi Industries ouvert à tous à travers makassiindustries9823@gmail.com

L'Inauguration de l'école U2F, les ateliers de peinture d'art congolais pour les jeunes congolais et français, la visite des locaux et présentation du projet de l'école U2F, le concert, l'exposition et vente des articles fabriqués par des artisans locaux, les conférences sur la lutte contre la violence juvénile, la place de la femme dans la société et la solidarité internationale meubleront le festival qui est une occasion unique de promouvoir la jeunesse congolaise et française, de favoriser la solidarité internationale et de sensibiliser la population aux enjeux de la violence juvénile. Né le 28 février 1995 à Brazzaville, Detchiss est un artiste indépendant franco-congolais. Producteur de concerts en France, il a reçu en 2017 des mains de l'artiste musicien Baba Maal une récompense pour son engagement citoyen. Son album « Renaissance » sort le 28 février 2024.