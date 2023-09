Congo-Brazzaville: Pool - Communautés et parties prenantes engagées dans l'opérationnalisation du PDDR

Les communautés locales et les parties impliquées dans la mise en oeuvre du Programme Désarmement, démobilisation et réinsertion (PDDR) des ex-combattants dans le département du Pool ont été édifiées, au terme d'un atelier de trois jours à Kinkala, sur les objectifs de ce programme complexe aux dimensions politiques, militaires, sécuritaires, humanitaires et socio-économiques.

L'atelier constitue la première étape du plan semestriel conjoint initié par le Haut-commissariat et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) dans la perspective du lancement effectif du DDR, qui requiert une appropriation et compréhension par tous.

Le plan semestriel conjoint répond à cette préoccupation, au regard des activités et actions prévues sur le terrain en attendant le début du DDR tant attendu par les communautés bénéficiaires. Durant les trois jours d'apprentissage, les participants composés des représentants des collectivités locales, de la force publique, les Conseils communaux de Kinkala et Kintélé ; les comités de dialogue et de réconciliation des treize districts et des deux Communes de plein exercice, les représentants du Pasteur Ntumi ainsi que les confessions religieuses ont réaffirmé leur engagement dans l'opérationnalisation du PDDR.

Ces différentes parties prenantes ont, au terme des travaux, formulé des recommandations dont les principales retenues seront consignées dans le rapport global à soumettre au comité technique chargé de préparer la mise en oeuvre du programme.

Financé à 8 milliards FCFA, dont 6 milliards apportés par les partenaires et 2 milliards par le gouvernement congolais, le DDR, dont la durée d'exécution est de quatre ans (2023-2026), a été élargi après un mémorandum d'entente à 160 000 bénéficiaires pour une base de 20 000 intégrant à la fois les ex-combattants, les membres associés et des communautés.

Cet élargissement au relèvement communautaire s'explique, selon le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants, par la prise en compte de l'ensemble de la population affectée par les conflits. A cet effet, outre les quatre composantes classiques, deux nouvelles s'y ajoutent et tiennent compte du contexte global post-conflit dans le département du Pool et dans le pays. Cela, dans le cadre de la prévention des conflits et d'aide aux communautés, en vue de renforcer leur résilience et leur capacité de production des moyens de subsistance.

Tenant compte des besoins de relèvement de la population, les domaines tels que la prévention des violences communautaires et la résilience des communautés y ont été combinés aux quatre composantes.