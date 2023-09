Afrique Australe: Coopération - La Zambie « apprécie » le soutien de la Chine aux pays en développement

Au terme d'une visite d'Etat en Chine, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, s'est entretenu le 15 octobre avec son homologue chinois, Xi Jinping.

Au cours des échanges, le président chinois, Xi Jinping, a assuré avoir grandement contribué à la résolution du problème de la dette zambienne. De son côté, Hakainde Hichilema a apprécié le soutien de la Chine aux pays en développement.

« Nous apprécions le rôle que vous jouez pour modifier, de manière positive, l'ordre mondial afin que le Sud puisse prendre la place qui lui revient dans la ligue des nations », a déclaré le président zambien.

Relevant que la montée collective des pays en développement et leur influence internationale croissante sont devenues une tendance irréversible de l'époque, Xi Jinping a appelé la Chine et la Zambie à « renforcer la solidarité et la coordination, à pratiquer un véritable multilatéralisme, à défendre fermement l'équité et la justice internationales, à oeuvrer pour accroître la voix des pays en développement, et à sauvegarder les intérêts communs des deux pays et d'autres pays en développement ».

Hakainde Hichilema a ajouté que la Zambie remercie la Chine d'avoir soutenu l'entrée de l'Union africaine dans le G20 et d'avoir joué un rôle positif dans la résolution des questions de la dette zambienne. « La Zambie respecte le principe d'une seule Chine, apprécie hautement la philosophie et les principes directeurs de la modernisation chinoise, et souhaite tirer profit de l'expérience de la Chine en matière de développement », a-t-il précisé.

Par ailleurs, la Chine souhaite construire conjointement « la Ceinture et la Route » avec la Zambie et « élargir la coopération dans la construction d'infrastructures, l'agriculture, l'exploitation minière et l'énergie propre pour réaliser un développement et une revitalisation communs ».

Ainsi, les deux chefs d'Etat ont annoncé l'élévation des relations entre la Chine et la Zambie au rang de « partenariat stratégique global de coopération ».