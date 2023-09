Congo-Brazzaville: Distribution d'eau - La LCD inaugure officiellement son forage à Vindoulou

Accompagné de quelques autres membres du gouvernement, des autorités locales et des agents de La Congolaise des eaux (LCD), le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a procédé le 14 septembre à l'inauguration officielle du forage d'eau de cette société située au quartier Vindoulou dans le cinquième arrondissement Mongo Mpoukou.

Dégageant les caractéristiques du forage, le directeur général de LCD, Parfait Chrisosthome Makita, a rappelé que l'ouvrage est construit depuis 2015 dans le cadre du projet Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA). Cette infrastructure est restée non opérationnelle depuis huit ans, s'exposant ainsi aux risques de sédimentation, d'ensablement voire d'abandon. Il est doté des équipements d'une profondeur de 132 mètres, d'un diamètre de foration de 400 millimètres, des divers matériaux d'équipage, d'un niveau dynamique de 60 mètres et 65 mètres, un niveau statique de 51 mètres, la caractéristique de la pompe et le débit d'exploitation est de 150 mètres cubes par heures équivalent à 150 mille litres par heure, soit 3 millions 600 mille litres par jour, un PH de 6,5 ; une colonne crépinée de 50 ; un poste de chloration de deux bacs de 500 litres chacun et autres.

« L'eau est douce et claire, la mise en service de ce forage permettra d'alimenter plus de mille trois cents anciens abonnés devenus inactifs à cause de l'insuffisance de production, soit une population de treize mille habitants supplémentaires, à terme ce forage va permettre à près de 63 mille habitants de la ville d'accéder à de l'eau potable, améliorant ainsi leurs conditions de vie. Pour permettre à l'eau de ce forage d'arriver dans les ménages, la Congolaise des eaux a posé 9361 mètres linéaires de canalisation » a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, a rappelé la politique nationale de l'eau mise en oeuvre par le gouvernement qui va s'atteler jusqu'au 2030. Cette politique place, selon le ministre, la gestion intégrée des ressources en eau et l'accès durable des populations au service d'eau potable au centre du programme de société du président de la République.

« Les infrastructures qu'on inaugure aujourd'hui ont été réalisées conformément à un accord de prêt entre le Congo et la BADEA. Ce prêt a permis la construction des nouveaux ouvrages comme les réservoirs de stockage des eaux de distribution et la réhabilitation de quatre forages existants. Le forage du quartier Vindoulou, d'une capacité de 150 mètres cubes par heure, a bénéficié pour sa construction d'un appui technique de La Congolaise des eaux. Les besoins en eau potable de la ville de Pointe-Noire vont aller croissant, c'est votre rôle monsieur le Premier ministre d'instruire votre gouvernement d'anticiper la fourniture d'eau à la population croissante de cette ville », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a indiqué que, conformément au projet de société du président de la République, sa préoccupation est de donner la possibilité à toutes la population de bénéficier de l'eau potable. Ainsi à travers cette cérémonie, le gouvernement est en train d'exécuter la politique nationale de la desserte de l'eau pour garantir l'approvisionnement en eau potable à toutes la population y compris dans les zones rurales. «Cette zone n'a pas connu d'eau potable pendant plusieurs années. Ici nous mettons en oeuvre une politique nationale du gouvernement conformément aux instructions et orientations du président de la République.

Ce forage industriel va permettre la suppression au fur et à mesure des forages privés que nous avons tendance à mettre dans nos maisons et ne garantissent pas une eau potable pour la population. Ce forage permettra l'alimentation de près de 160 mille habitants donc environ 5 mille ménages », a-t-il déclaré. Notons que, en plus du quartier Vindoulou, ce forage va desservir d'autres quartier de ville comme Thystere, André Jacques, Movis, Ngofo ; 418, Ngouambossi et Nkouikou.