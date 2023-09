Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Le personnel du Sud-Kivu s'imprègne de la réforme du secteur

Poursuivant ses missions d'itinérance grâce à l'accompagnement du Programme des Nations unies pour développement (Pnud) dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu, le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, a participé à l'ouverture le 15 septembre de l'atelier de renforcement des capacités des agents et cadres de la division provinciale de son ministère au Centre régional de la paix, dans la commune de la Nguba à Bukavu.

Pour le patron de l'administration de l'Aménagement du territoire, l'atelier offre l'occasion aux participants de comprendre ce qui est fait au niveau national dans le cadre du processus de la réforme entamé depuis juin 2015. Ce programme du gouvernement, piloté par le ministère de l'Aménagement du territoire grâce au financement de l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale (Cafi) via Fonarred dont le Pnud est l'agence d'exécution, a produit plusieurs outils, notamment la politique nationale d'aménagement du territoire validée en conseil des ministres le 3 juillet 2020, la loi qui est au Parlement pour son adoption, le rapport des diagnostics sectoriels et spatiaux pour l'élaboration du Schéma national d'aménagement du territoire, le guide méthodologique pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire, le guide de zonage participatif des terroirs villageois.

Le processus de la réforme de l'aménagement du territoire, a expliqué Dieudonné Menzu, est entré dans sa deuxième phase avec la mise en oeuvre des jalons. Cela, grâce au leadership du ministre de tutelle, Me Guy Loando Mboyo, qui tient à la réussite dudit programme qui constitue d'ailleurs l'un des cinq piliers de sa feuille de route 2021-2023. Après le discours du secrétaire général, le commissaire général du Sud-Kivu chargé de Commerce, Industrie, PMEA et Entrepreneuriat, Placide Wenda Mukangwa, a lancé les travaux de cet atelier. Il a rappelé les objectifs du programme d'appui à la réforme de l'amenagement du territoire qui visent notamment l'opérationnalisation de la stratégie cadre national Redd+, en opérant des arbitrages stratégique entre les différentes politiques sectorielles; le renforcement des capacités des agents et cadres ; la production de différents outils de gestion spatiale.

Juste après la cérémonie d'ouverture, le directeur chargé de la direction étude et planification au Secrétariat général à l'Aménagement du territoire, Gérard Nzengu, a assuré les différentes présentations du jour. Il a, tour à tour, exposé sur le concept de l'aménagement du territoire, le plan simple d'aménagement du territoire. Rappelons que la délégation conduite par le secrétaire général à Bukavu a été reçue par le directeur du cabinet du gouverneur du Sud-Kivu en présence du commissaire général chargé de Commerce, Industrie, PMEA et Entrepreneuriat, et du directeur de cabinet du ministre provincial des Infrastructures et Aménagement du territoire.