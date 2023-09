Tunisie: Line-up de la 9ème édition de Dream City

TUNIS — Une sélection de 62 spectacles et 50 artistes qui représentent 21 pays sont au line-up de la neuvième édition de Dream City du 22 septembre au 8 octobre 2023 à Tunis.

Plusieurs formes d'art dont la chorégraphie, la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels, sont au menu de cette manifestation artistique annuelle organisée par l'association Art Rue. Les grandes lignes de cette édition 2023 de Dream City ont été dévoilées, vendredi, au cours d'une conférence de presse précédée par un parcours artistique dans la Médina de Tunis.

Dream City aura lieu dans 35 espaces du patrimoine culturel et historique de la Médina de Tunis et ses environs, à l'instar de la Bibliothèque Dar ben Achour, la Caserne El Attarine, le Centre culturel Bir Lahjar, Dar Hussein (siège de l'Institut national du patrimoine), Makhzen La Rachidia, Place Bab Souika et Place Barcelone.

D'après le programme détaillé des spectacles, Dream City accueillera des artistes représentant différentes villes en France, en Belgique, au Maroc, en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Palestine, au Mali, au Liban, en Turquie, à Haïti, en Argentine, en République Démocratique du Congo, aux Etats Unis, aux Pays Bas, en Egypte et en Tunisie.

La Tunisie sera représentée par les artistes Jalila Baccar, Fakhri El Ghezal, Selma et Sofien Ouissi, Feteh Khiari et Houcem Boukroucha, Khalil Hentati, Férielle Doulain-Zouari, Sonia Kallel, Naceur Ktati, Hatem Lajmi, Hedi Habbouba et le groupe Erkez Hip Hop.

« Dream City 2023 aspire à être le reflet des tensions complexes que traverse actuellement la Tunisie. Nous cherchons à unir l'expression artistique avec les enjeux brûlants de notre pays et de notre époque » » peut-on lire dans l'éditorial de cette édition.

Parmi les projets attenus, la curatrice Hoor Al Qasimi présentera « Dream projects », constitués d'oeuvres singulières et pluridisciplinaires d'artistes du Moyen-Orient, d'Afrique

On cite également « Les Ateliers de la Ville Rêvée » qui auront pour thème la transition écologique et la justice climatique. Ces conférences annuelles offrent un cadre de réflexion et d'échange sur les bonnes pratiques qui émergent, autour des défis de la transition écologique et du rôle que les artistes et la culture peuvent et devraient jouer.

Le public de la Médina de Tunis aura l'occasion d'assister à une variété de spectacles et de rendez-vous quotidiens dont les détails sont disponibles sur le site https://www.lartrue.org/