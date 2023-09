Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Des jeunes leaders s'imprègnent du fonctionnement de la Habg

Les membres du Réseau ivoirien des leaders (Ril) ont été instruits, le vendredi 15 septembre 2023, sur les activités de la Haute autorité de la Bonne gouvernance(Habg).

C'était dans le cadre d'une visite initiée par les jeunes du Ril au sein de l'institution située à la Riviera-Golf.

Cette activité a constitué donc, une opportunité pour les membres de ce Réseau de connaître les missions, les attributions et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ainsi que le dispositif institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Cette rencontre a été meublée par une session de formation sur deux thèmes. Le premier exposé a porté sur la présentation du dispositif juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le second exposé a permis à Doh Jean Maximin, chef de service à la Direction de la Sensibilisation et de l'Éducation à la Habg de présenter l'institution, ses différents organes qui la composent avec leurs missions respectives.

Au terme de cette formation de deux modules, le président national du Réseau des ivoirien des leaders, Ghislain Kongo, a affirmé que ces séances de formation ont permis aux finalistes du concours organisé par son association sur la transparence, la corruption et les infractions assimilées de connaitre le fonctionnement de la Haute autorité de la bonne gouvernance. «Nous avons reçu des informations pertinentes sur le fonctionnement de l'institution. C'est pourquoi, nous encourageons les autres organisations de la société civile à venir visiter la Habg pour connaitre ces missions», a-t-il souhaité.

Il faut rappeler que le Réseau était, durant cette visite, avec les finalistes du concours sur la transparence, la corruption, les infractions assimilées.

«Nous avons organisé ce concours sur la transparence afin de permettre à la société civile d'être des ambassadeurs de la lutte contre la corruption », a-t-il dit. Le Réseau qui revendique 836 membres installés sur l'étendue du territoire national fait de la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, son crédo.

Au nom du Président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance, son Secrétaire général, Henri Augustin Aka, a remercié le président du Réseau ivoirien des leaders (Ril), pour sa noble initiative de visiter son institution.

Il s'est par ailleurs réjoui de cette rencontre qui a permis aux membres du Réseau Ivoirien des Leaders (Ril), de découvrir la Habg, organe principal de prévention et de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire.