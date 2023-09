Sénégal: Présidentielle 2024 - Le PS appelle à l'unité et à la cohésion au sein de Benno Bokk Yaakaar

Dakar — Le bureau politique du Parti socialiste (PS, mouvance présidentielle), a appelé, samedi, à l'unité et à la cohésion au sein de Benno Bokk Yaaakar (BBY) et dans toutes ses composantes, en vue de soutenir Amadou Bâ, le candidat de cette coalition à la présidentielle du 25 février 2024.

" (...) nous avons évoqué plusieurs questions au cours de cette réunion, mais surtout celle relative à l'obligation et à l'exigence d'unité, de solidarité et de cohésion dans BBY et dans toutes ses composantes", a déclaré le porte-parole du parti, le député Abdoulaye Wilane.

M. Wilane, qui s'adressait à des journalistes à l'issue d'une session du bureau politique du PS, indique que les participants à la rencontre ont demandé à leurs coordinations d'organiser, partout à travers le pays, des réunions de restitution et d'engagement.

Selon lui, ces réunions de restitution ont pour objectif de faire comprendre à tout le monde que le PS reste fidèle à la parole donnée et à l'engagement souscrit.

"Des fortes recommandations ont été faites à Madame la secrétaire générale [Aminata Mbengue Ndiaye], qui ne manquera pas au sein de la conférence des leaders, en accord et en parfaite intelligente avec le président Macky Sall et le candidat, de voir les modalités d'investiture de ce dernier", a-t-il ajouté. Il indique que cela permettra de faire en sorte que tout le monde se sente impliqué et responsabilisé dans cette affaire.

Il a souligné que le PS "approuve" la candidature d'Amadou Bâ à la présidentielle du 25 février 2024, appelant par conséquent à la mobilisation de tous ses sympathisants et membres à soutenir ce choix, pour une victoire éclatante de leur candidat.