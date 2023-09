Sénégal: Présidentielle 2024 - Abdoulaye Daouda Diallo s'engage à soutenir la candidature d'Amadou Ba

Dakar — Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, a promis, samedi, à Dakar, de soutenir la candidature d'Amadou Ba à l'élection présidentielle du 25 février 2024.

S'exprimant lors d'un point de presse, l'ancien ministre de l'Intérieur dit avoir pris cette décision, après "moult échanges" avec le chef de l'Etat, leader de l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir), ses camarades de parti et sympathisants.

"(...) après plusieurs rencontres avec le Président de la République, après plusieurs échanges avec mes camarades et sympathisants, j'ai décidé, au terme d'une mûre réflexion, de répondre à son appel, de privilégier l'unité et la cohésion à cinq mois du scrutin présidentiel, a-t-il d'emblée lancé.

Il a souligné que "la conséquence immédiate" de cette décision est "le retrait" de sa candidature "dans l'espoir qu'une telle décision, avec l'aide du Tout-puissant, garantira la victoire le 25 février et la sauvegarde de l'héritage politique du Président Macky Sall".

Il dit avoir "beaucoup échangé avec le président de la République ces derniers jours" par rapport au scrutin de février 2024. "Nous avons mesuré ensemble les conséquences que pourraient induire les candidatures multiples déclarées au sein de notre coalition. Or, il ne faut donner aucune chance à d'autres pour défaire ce que nous avons construit avec patience, abnégation et pugnacité », a-t-il fait valoir.

Il a expliqué qu'en voulant être le candidat de la mouvance présidentielle, il avait voulu seulement "sauvegarder l'héritage de l'APR". « L'enjeu de ma candidature, c'était d'abord et avant tout la sauvegarde des idéaux et de l'identité de notre parti, l'APR, son histoire, son parcours, ses racines, sa singularité dans la vie politique sénégalaises et ses valeurs que portent fièrement ceux et celles" qui sont considérés comme des "APR authentiques ».

Il a assuré qu'il était déjà "prêt" à "assumer les conséquences" de son choix de présenter sa candidature à l'élection présidentielle. "Pour perpétuer le projet, j'étais prêt à répondre à l'appel de mes amis et camarades. Prêt à assumer les conséquences de ma décision de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Prêt à assumer les responsabilités que les Sénégalais voudraient bien me confier, une fois désigné candidat et élu », a-t-il lancé.

Il a appelé à la préservation de l'héritage des pères fondateurs de la Nation sénégalaise. "En ces temps troubles, dit-il, chacun d'entre nous, chers compatriotes, a l'impérieux devoir de préserver cette fameuse 'exception sénégalaise' dont nous avons hérité des pères fondateurs de la Nation. »

Il a déclaré que depuis l'annonce par le président Sall de sa décision de ne pas briguer un autre mandat, il avait commencé à travailler à unir les forces vives du pays "autour d'une grande perspective".

"Nous avions travaillé depuis l'annonce de la décision du président Macky Sall à ne pas briguer un autre mandat, à rassembler et à unir les forces actives du pays autour d'une grande perspective. C'est ainsi que j'ai été à la rencontre de mes camarades de parti pour partager avec eux un projet politique majeur", a-t-il rappelé.

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé samedi 9 septembre qu'Amadou Ba, actuel chef du gouvernement sénégalais, va conduire Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Après cette annonce, il avait appelé ses collaborateurs, militants et sympathisants à soutenir le candidat choisi, qui va désormais porter l'ambition de son camp de remporter la prochaine élection présidentielle.