Algérie: Le ministre de l'Intérieur procède à l'installation du nouveau Wali de Saïda

SAIDA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a procédé samedi à l'installation de Moumen Mermouri dans ses fonctions de wali de Saïda, en remplacement d'Ahmed Boudouh, désigné wali de Mostaganem.

Lors de la cérémonie d'installation, organisée au niveau de la salle de conférence du siège de la wilaya, en présence des autorités locales, des élus et des représentants de la société civile, le ministre a souligné que ce mouvement opéré par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au sein du corps des walis et walis délégués vise à "donner une nouvelle impulsion à la gestion des affaires locales, conformément à une approche économique efficace, pour un développement global et durable".

Il a déclaré que la nouvelle loi sur l'investissement permettra aux investisseurs de mettre en oeuvre leurs projets, de créer des richesses et de nouveaux postes emplois.

Le ministre a, en outre, souligné que "l'Algérie dispose d'un potentiel et de capacités qui lui permettent de figurer parmi les pays avancés", soulignant que cette propulsion "nécessite du travail et du dévouement pour mettre en oeuvre différents programmes de développement visant avant tout à améliorer les conditions de vie du citoyen".

De son côté, le nouveau wali de Saïda, Moumen Mermouri, a souligné qu'il ne ménagera aucun effort pour servir la wilaya et d'apporter "un plus" pour son développement et d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens, en application des engagements du programme et des orientations de la nouvelle Algérie.

Pour rappel, M. Mermouri a occupé de nombreuses fonctions administratives, à commencer par le cabinet de la wilaya d'Illizi, en 1993, avant d'être nommé chef de cabinet puis chef de daïra à Bechar et Adrar. Il a, par la suite, été nommé wali de Tindouf, puis wali de Tlemcen en 2020.