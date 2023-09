Afrique: Boxe/Tournoi pré-olympique de Dakar - L'Algérie 1ère au classement général

DAKAR — La sélection algérienne (messieurs/dames) de boxe, outre les neuf médailles décrochées au tournoi pré-olympique de Dakar et les cinq billets qualificatifs aux Jeux de Paris-2024, a terminé en tête du classement général, devant le Nigéria (2e/6 médailles) et le Maroc (3e/6 médailles).

L'Algérie a glané un total de quatre médailles d'or, grâce à Roumaissa Boualem (50 kg), Imane Khelif (66 kg), Jugurtha Ait Bekka (63,5 kg) et Mourad Kadi (+92 kg), ainsi que deux médailles d'argent, grâce à Hadjila Khelif (60 kg) et Mohamed Houmri (92 kg).

De son côté, l'Egypte a échoué au pied du podium (4e : 2 or et 1 argent), devant la Tunisie (5e : 1 or, 1 argent et 1 bronze), alors que la Zambie a terminé 6e (1 or et 1 bronze), devant la RD Congo (7e : 2 argent et 2 bronze).

L'Algérie a engagé un total de 12 pugilistes (Sept messieurs et cinq dames) dans ce tournoi pré-olympique, sous la conduite de quatre entraîneurs, à savoir : Ahmed Dine et Noureddine Touilbini chez les messieurs, ainsi qu'Abdelhani Kenzi et Mohamed Chaouia chez les dames.

Finalement, seuls cinq d'entre eux (2 messieurs et 3 dames) ont réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris-2024, à savoir: Hadjila Khelif, Roumaissa Boualem, Imane Khelif, Jugurtha Ait Bekka et Mourad Kadi.