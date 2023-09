Afrique du Nord: Commission mixte algéro-tunisiens - Le développement de la bande frontalière et la promotion du commerce évoqués

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, M. Tayeb Zitouni, a indiqué, vendredi à Tunis, que le développement de la bande frontalière entre l'Algérie et la Tunisie, la promotion du commerce entre les deux pays, l'investissement et les zones franches étaient les principales questions abordées lors des travaux de la 5e session de la Commission mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges commerciaux, tenue dans la capitale tunisienne.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces travaux, co-présidés avec la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des exportations, Mme Kalthoum Ben Rejeb, M. Zitouni a fait savoir que des rapports concernant ces questions et d'autres seront soumis à la Haute Commission mixte, qui se tiendra prochainement en Algérie, sous la co-présidence du Premier ministre, M. Aimen Benabderrahamene, et du Chef du Gouvernement tunisien, M. Ahmed Hachani.

Le ministre a souligné que la Haute Commission mixte permettra de donner "un nouvel élan" aux relations commerciales entre les deux pays.

De son côté, la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des exportations, Mme Keltoum Ben Rejeb a fait savoir qu'il a été question, durant les travaux de la 5e session de la Commission mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges commerciaux, de définir les points focaux pour traiter les questions techniques et les problèmes administratifs ayant entravé la fluidité des échanges commerciaux entre les deux pays".

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a affirmé, dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de cette session, la volonté de l'Algérie de hisser la coopération bilatérale "à des perspectives prometteuses pour la réalisation des ambitions des deux pays dans divers domaines", rappelant "l'attachement de l'Algérie à approfondir la consultation et la coordination sur les dossiers commerciaux liés notamment au développement du commerce extérieur pour augmenter le volume des échanges commerciaux".

Dans ce cadre, le ministre a indiqué que la relance de cette commission après plus de six ans "sera une opportunité pour élargir les consultations sur les voies et moyens de renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales".

De son côté, Mme Ben Rejeb a mis en exergue "les relations commerciales entre les deux pays ainsi que les efforts communs pour aplanir toutes les difficultés entravant les échanges commerciaux et les hisser à de meilleurs niveaux".