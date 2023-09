Algérie: Coup d'envoi du 5e concours de programmation pour étudiants universitaires

KHENCHELA - Pas moins de 150 étudiants représentant 20 universités du pays participent à la 5ème édition du concours de programmation pour étudiants universitaires dont le coup d'envoi a été donné samedi à l'université Abbas-Laghrour de Khenchela.

Le Pr. Abdelouahed Chala, recteur de l'université hôte, a officiellement lancé ce concours organisé dans le grand auditorium sous le slogan "réfléchis, crée, analyse" et mis sur pied par le comité régional, en Algérie, de l'Académie arabe des sciences et de la technologie de la Ligue des Etats arabes.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Pr. Chala a fait part de son espoir de voir le plus grand nombre possible d'équipes participantes se qualifier pour les compétitions arabo-africaine et internationale devant être organisées en Egypte en octobre et novembre prochains.

Pour sa part, Imane Rahmani, représentante du comité régional de l'Académie arabe des sciences et technologies, a indiqué que 50 équipes totalisant 150 étudiants et 50 encadreurs représentant des universités et des écoles supérieures de 20 wilayas du pays se disputeront le "sésame" pour une participation à la compétition arabo-africaine.

Elle a également rappelé aux représentants des équipes participantes les règles du concours, notamment l'interdiction d'utiliser tout moyen électronique ou ressource papier, notant que des professeurs et des experts spécialisés affiliés à l'Académie arabe des sciences et de la technologie présideront le jury du concours qui annoncera dimanche, l'identité des lauréats des premières places de cette activité scientifique.

%

La première journée de cet événement scientifique a donné lieu à une virée des étudiants participants dans différents lieux touristiques de la wilaya de Khenchela, avant l'organisation, à la bibliothèque centrale de l'université Abbas-Laghhour, d'un concours expérimental, de mise en condition.

Auparavant, le jeune Oussama Kantari, un enfant de Khenchela, directeur de plusieurs startups dans le domaine de l'informatique, avait présenté aux étudiants participants son expérience dans le domaine des logiciels, leur prodiguant de nombreux conseils en prévision de la compétition scientifique proprement dite qui débutera dimanche.