Algérie: Rentrée scolaire - La société civile, un acteur principal dans la campagne de nettoiement

ALGER — Les acteurs de la société civile tiennent à laisser leur empreinte à chaque occasion en lançant, cette fois, une campagne à l'occasion de la rentrée scolaire, sous le thème "Un environnement propre", pour contribuer à assurer un environnement propice au retour des élèves et des étudiants.

Dans le but de mieux comprendre ces initiatives, l'APS a accompagné plusieurs acteurs sur le terrain qui ont transformé les écoles en ateliers pour soutenir cette campagne couvrant plusieurs secteurs. Ils ont concrétisé tous leurs slogans sur le terrain dont "Une école propre pour nos enfants" et "Mon école, c'est aussi ma maison".

Sous le dernier slogan, l'association "Green Bike" a organisé pour la troisième année consécutive son initiative de nettoyage des écoles. Le président de l'association, Abd El Hakim Laâchichi, a expliqué que les opérations de nettoyage et de peinture des écoles étaient effectuées avec la participation de volontaires.

Les personnes aux besoins spécifiques en ont également bénéficié. L'association "Green Bike" a accordé cette année une attention particulière à cette catégorie en organisant des opérations de nettoyage et de décoration de leurs classes, avec la contribution d'artistes et de peintres.

Ces acteurs ont également innové dans la manière de rapprocher ces initiatives des citoyens. A titre d'exemple, l'association a organisé une initiative pour nettoyer un établissement éducatif au niveau d'une commune de la wilaya d'Annaba par ses anciens élèves qui ont supervisé une campagne de nettoyage et de plantation d'arbres, aux côtés du personnel éducatif et des surveillants, ce qui a créé une atmosphère particulière et raviver l'esprit d'appartenance à cet établissement et la nécessité d'entretenir et de préserver ce dernier en particulier, et l'environnement dans son ensemble.

Dans le même contexte, M. Laachichi a ajouté que l'activité ne s'est pas limitée au sein des établissements pédagogiques, où le nettoyage d'un cours d'eau à proximité de l'un des collèges a été programmé, faisant d'une pierre deux coups, en concrétisant la propreté de l'environnement et en protégeant les élèves, notamment que nous approchons de la saison des pluies d'automne.

Inculquer la culture environnementale: l'enjeu principal

A cet effet, le président de l'Organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté, Sofiane Affane, a souligné que le premier objectif des initiatives de nettoyage de l'environnement réside en "l'inculcation d'une culture environnementale" afin qu'elle devienne un comportement permanant dans toutes les couches de la société, notant que les résultats " ont commencé à se concrétiser sur le terrain ce qui encourage et donne plus d'énergie pour déployer plus d'efforts".

Dans ce contexte, l'intervenant a cité à titre d'exemple d'une école coranique dans la wilaya de Tindouf qui a participé à une initiative de nettoyage d'une école située à proximité, ce qui reflète la disposition à protéger l'environnement et à améliorer l'entourage.

Les initiatives ne s'arrêtent pas à cet exemple, a-t-il ajouté, il voit également dans l'initiative des parents d'élèves à changer leurs programmes de vacances pour participer avec leurs enfants aux opérations de nettoyage "un point très important" qui se reflètera sur l'éducation de la jeunesse de demain.

Pour sa part, la présidente de la Fédération nationale des parents d'élèves, Mme Djamila Khiar, a salué l'initiative nationale de nettoyage de l'environnement, disant que "leur participation à l'opération de volontariat est venue pour consacrer ce comportement et de le rendre une habitude sociale pratiquée tout au long de l'année".

Elle a affirmé également que l'éducation des enfants dans une pareille ambiance peut ancrer la culture de la protection de l'environnement chez les enfants, notamment l'école, qui est considérée comme un noyau essentiel dans l'éducation.

Il a souligné également l'impératif d'élargir les perspectives de ce travail de volontariat et d'appuyer les opérations de nettoyage par la culture du tri dès le plus jeune âge à travers la multiplication des bennes au niveau des écoles, en plus d'ancrer la culture des énergies renouvelables et l'utilisation des panneaux solaires, insistant sur "la nécessité d'inculquer la culture du changement climatique sous l'ombre des grands dangers dont les effets se multiplient mondialement".

L'intervenant a appelé à faire sortir cette culture des mûres des établissements scolaires, de formation professionnelle et des universités, à la rue pour en faire une culture générale visible dans les pratiques quotidiennes du citoyen.