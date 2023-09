Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Septembre2023

Sénatoriales- Le président sortant et une vice-présidente perdent leurs fauteuils

Les élections des sénateurs se sont déroulées le samedi 16 septembre 2023 dans 32 circonscriptions électorales pour élire 64 sénateurs sur les 99 que compte le Sénat ivoirien. Le Pdci passe de 26 à 6 sénateurs élus et le Rhdp passe de 40 à 56 sénateurs élus. En moins d’un mois, le président sortant du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio chute pour la deuxième fois à une élection nationale. Après les régionales dans le Bélier le 2 septembre 2023, le natif de Raviart dans le département de Didiévi a encore perdu les sénatoriales. La liste du parti au pouvoir, le Rhdp aux élections sénatoriales dans le Bélier qu’il conduisait a été battue le 16 septembre 2023 par les candidats du parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Allah Kouadio Rémi et Yeboué Kouamé Kouassi Pascal. Les représentants du parti septuagénaire ont remporté ce scrutin avec 52,53% des suffrages exprimés devant la liste du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) créditée de 40,08% des voix, selon les résultats proclamés samedi soir par la Commission électorale indépendante (Cei). (Source : Fratmat.info)

Niger : Intervention militaire de la Cédéao- Le parti de Bazoum s’y oppose

Au Niger, alors que la junte vient d’annuler près de 1000 passeports diplomatiques détenus par des dignitaires du régime déchu, le parti du président renversé Bazoum Mohamed a annoncé, ce vendredi 15 septembre 2023, son opposition à une intervention militaire de la Cédéao.Le PNDS-Tarayya exhorte ses partisans à rester unis pour une sortie de crise non armée. ‘’La libération du Président Bazoum et de sa famille, séquestrés depuis le 26 juillet, et celles de tous les camarades arrêtés sur l’ensemble du territoire national (…), reste l’une des plus grandes préoccupations. Le parti appelle au rétablissement du Président de la République dans ses fonctions et le rétablissement de l’ordre constitutionnel par tous les moyens non militaires ainsi qu’au renforcement de l’unité et de la discipline du Parti’’, a lancé le PNDS-Tarayya qui a porté Mohamed Bazoum au Pouvoir. Le PNDS-Tarayya insiste sur sa démarcation de toute intervention militaire dans le cadre de la recherche de solutions de sortie de crise au Niger. (Source : africaguinee.com)

Burkina faso : Le Premier ministre aux diplomates du Royaume des Pays-Bas- « Nous souhaitons placer la souveraineté de notre pays au cœur de notre développement »

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a reçu en audience, une délégation de diplomates du Royaume des Pays-Bas. Conduite par Steven Collet, Directeur général adjoint de la coopération au développement du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, la délégation a présenté la nouvelle stratégie de développement mise en place par le Royaume au profit du Burkina Faso.Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a salué la vision des Pays-Bas en matière de développement, axée sur l’impulsion du développement à la base. Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla a poursuivi en déclarant : « Nous préférons la collaboration avec des pays comme les Pays-Bas plutôt que la coopération avec certains partenaires traditionnels, car ces derniers essaient de nous dominer. Ils ont une vision coloniale et pensent que nous devrions suivre leurs décisions ».

Mali : Etudiants du Niger/Burkina/Mali- Visas suspendus pour aller en France

Les visas pour les étudiants du Mali, Niger ou Burkina Faso qui devaient poursuivre leurs études en France sont suspendus, en raison de la fermeture des services consulaires français dans ces pays, a-t-on appris samedi auprès du ministère des Affaires étrangères.« Les services Campus France et visas ne peuvent plus fonctionner normalement », a indiqué à l'Afp le ministère des Affaires étrangères. Campus France, qui est l'agence française de promotion à l'étranger de l'enseignement supérieur français et de l'accueil des étudiants étrangers en France, précise que les bourses accordées aux étudiants de ces trois pays déjà sur le territoire français « restent actives ». La France compte actuellement quelque 3.000 étudiants maliens, 2.500 burkinabés et 1.200 nigériens dans ses établissements d'enseignement supérieur. (Source : abamako.com)

Togo : Enseignement supérieur- Découpage de l’année académique 2023-2024

Au Togo, le calendrier définitif de la prochaine année académique pour l’enseignement supérieur est disponible. Si la reprise des cours est fixée au lundi 09 octobre, la principale information est l’uniformisation des activités pour tous les établissements.

Sénégal : Justice- La 7e demande de liberté provisoire de Nit Dof encore rejetée

Le rappeur et militant de Pastef Les Patriotes Mor Talla Guèye alias Nit Dof va rester en prison.Sa dernière demande de liberté provisoire a été rejetée ce vendredi par le juge. Il s’agit du septième refus opposé au rappeur activiste et soutien de Ousmane Sonko de Pastef, rapporte Libération. Le rappeur est poursuivi pour trois chefs d’accusation dont diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats, menaces de mort sur les autorités judiciaires. Il a été interpellé suite à une vidéo sur les autorités judiciaires du pays. Face aux enquêteurs, le rappeur a confirmé l’authenticité de la vidéo avouant que c’est bien lui. Sans broncher, il va confesser l’ensemble des propos incriminés dans la vidéo.Face aux policiers Nitdoff a rappelé avoir présenté des excuses publiques pour ses dérapages dans le Live incriminé. Pour le reste, il a tenté de justifier ses positions. À propos de l’outrage à magistrat, le rappeur a déclaré qu’il répondait au « Juge Dème », qui avait fait une sortie sur les audio de l’affaire Sweet Beauty.(Source : adakar.com)

Benin : Liberté d’expression- Brève arrestation de Kémi Séba

L’activiste franco-béninois a été remis en liberté au petit matin de samedi après quelques heures passées dans les locaux de la police. Le président de l’Ong Urgences panafricanistes, Kémi Séba a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi, à l’aéroport de Cotonou, avec son collaborateur Hery Djehuti. Les deux ont recouvré la liberté, quelques heures plus tard. Pour le moment, il n’y a aucune information sur les raisons de cette interpellation. La police béninoise n’a pas communiqué sur le sujet. L ’activiste qui est très virulent contre la politique française en Afrique s’est affiché, depuis quelque temps, comme un soutien des régimes militaires en Afrique. Il y a quelques jours, il a annoncé qu’il sera au Niger le 25 septembre pour prendre part à la grande marche annoncée pour soutenir le régime du général Abdourahamane Tiani. (source : Apa)

Rca : Assistances humanitaires- Les communautés de Birao saluent le ravitaillement en produits de première nécessité

Alors que la ville et la région subissaient une pénurie de produits de base ainsi qu’une hausse des prix, conséquence du conflit au Soudan voisin, la MINUSCA a acheminé cinq tonnes de produits de première nécessité vers Birao, chef-lieu de la préfecture de la Vakaga, début septembre. Le premier des deux vols cargos était arrivé la veille et le deuxième, le 6 septembre 2023, moins de deux heures avant l’arrivée d’une mission conjointe de haut niveau Nations Unies – Gouvernement centrafricain. A l’intérieur des deux appareils, cinq tonnes de farine, de sucre et de savon, entre autres, des produits devenus rares dans une ville et une préfecture qui se ravitaille traditionnellement au Soudan. Mais la guerre actuelle a tout remis en cause. (Source : abangui.com)

Guinée : Les forces vives durcissent leurs actions- Des manifestations d’envergure projetées

Les Forces Vives de Guinée qui portent désormais l’étendard de la lutte pour le retour à l’ordre constitutionnel projettent de nouvelles manifestations dès la semaine prochaine à Conakry et à l’intérieur du Pays. Selon nos informations, les dirigeants de la Coalition des Forces Vives de Guinée sont en concertation pour organiser des séries de manifestations d’une grande envergure à travers le pays. Ces manifestations se tiendront dans la période du 19 au 23 septembre 2023, a-t-on appris. C’est-à-dire la période à laquelle Mamadi Doumbouya sera à New York pour la 78ème Assemblée Générale de l’ONU. (Source : africaguinee.com)