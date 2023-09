Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Septembre 2023

Burkina Faso : Dans l’Est et Centre-nord- Une cinquantaine de terroristes tués

L’armée burkinabè a mené ce samedi, des frappes dans les régions de l’Est et du Centre-est, tuant une cinquantaine de terroristes, a appris l’Aib. Le système de surveillance de l’armée burkinabè a détecté ce samedi, une quarantaine de terroristes en direction de Foutouri dans la région de l’Est. Prenant les devants, les vecteurs aériens ont effectué avec succès, des tirs sur ces ennemis qui projetaient d’attaquer les paisibles populations. Dans le même temps, les moyens aériens ont poursuivi le travail enclenché depuis quelques jours à Sogodin(Centre-nord).Ils ont découvert une dizaine de terroristes, bien camouflés sous un arbre à Korko. Les frappes qui ont suivi, ont décimé les criminels pendant que les opérations se poursuivent.

Sénégal : Ressources naturelles du pays- Dr Cheikh Kanté prône leur appropriation

Venu représenter le ministre des finances et du budget à l’occasion de la 22e session des assises économiques du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), Dr Cheikh Kanté, dans son discours, a appelé à l’appropriation des ressources naturelles du pays dans le but d’aller vers un développement endogène et inclusif. Le ministre d’État a salué, dans la foulée, les efforts du MEDS en termes d’innovations. Le représentant du ministre des finances et du budget lors de la 22e édition des assises économiques du MEDS en l’occurrence Cheikh Kanté a bien cerné le terme « appropriation » qui était l’élément central du thème de l’édition. (Source :adakar.com)

%

Gabon : Franceville- L’hommage du Général Oligui Nguema à Omar Bongo Ondimba

En visite dans la province du Haut-Ogooué (Sud-est), depuis le vendredi 15 septembre dernier, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est rendu au mausolée du défunt président Omar Bongo Ondimba, le samedi matin, où il lui a rendu hommage. C’est dans le respect des valeurs républicaines que le président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé, ce samedi, au dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe de feu Omar Bongo Ondimba, décédé le 8 juin 2009 à Barcelone en Espagne. Après le mausolée Léon Mba de Libreville, le président de la Transition a tenu à saluer la mémoire de l’illustre disparu en présence des membres de la famille, de quelques membres du gouvernement de la Transition, des Généraux des différents corps de défense et de sécurité, et des autorités administratives de la province du Haut-Ogooué. (Source : alibreville.com)

Guinée : Diplomatie- Mamadi Doumbouya à New York

Le Président de la transition guinéenne quittera Conakry ce lundi 18 septembre 2023 pour les États-Unis d’Amérique où il prendra part à la 78ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies, a appris Africaguinee.com de sources officielles Selon l’annonce officielle faite le dimanche 17 septembre 2023 par la Présidence de la République, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, s’envolera pour New York où il prendra part aux travaux de la 78ème session ordinaire annuelle de l’Onu. La note consultée par Africaguinee.com précise que ce voyage s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de coopération entre la République de Guinée et le reste du monde. (Source : africaguinee.com)

Côte d'Ivoire : Elections sénatoriales - Le Rhdp remporte largement les avec 56 sénateurs élus

Sans surprise, le Rassemblement des Houphoüetistes pour la démocratie et la paix ( Rhdp), le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, a remporté la majorité des sièges à l'issue des élections sénatoriales qui se sont déroulées samedi dans le pays avec un score de 56 sénateurs élus. Le Parti d'Alassane Ouattara a confirmé ainsi sa place de première force politique dans le pays après avoir remporté également la majorité des sièges au terme des élections locales du 02 septembre dernier. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci -Rda), l'ex-parti unique ivoirien, a remporté ces élections dans seulement trois régions à savoir le Bélier, le district autonome de Yamoussoukro et l'Iffou donnant un score de six sénateurs élus. Les élections des sénateurs se sont déroulées dans 32 circonscriptions électorales pour élire 64 sénateurs sur les 99 que compte le Sénat ivoirien. (Source : fratmat.info)

Benin : Pensions- La Cnss annonce l’effectivité de la revalorisation des pensions dès fin septembre

Au nombre des décisions prises lors du conseil des ministres tenu le mercredi 13 septembre 2023, figure le point portant sur la revalorisation des pensions et rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss). Pour annoncer cette bonne nouvelle, suivie de la période de sa mise en œuvre, le Directeur général de la Cnss, Apollinaire Tchintchin, a tenu un point de presse à la direction annexe de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans la matinée de ce vendredi 15 septembre 2023. (Source : acotonou.com)

Mali : Situation sécuritaire- La position du Parena

Dans un communiqué, le Parena se prononce sur la dégradation de la situation sécuritaire, exhorte les autorités de transition à favoriser l’union nationale pour restaurer la stabilité et organiser le retour à la normalité constitutionnelle. A la suite de la dégradation de la situation sécuritaire notamment des attaques terroristes qui ont endeuillé le Mali ces derniers jours, le Parti pour la renaissance nationale (Parena) a adressé au Président de la Transition un Mémorandum daté du 11 septembre 2023.Sous le titre, « le Mali peut tanguer, mais il ne doit pas couler », le Parti du Bélier Blanc condamne la recrudescence de la violence et présente ses condoléances au Gouvernement, à nos forces de défense et de sécurité et à toutes les familles maliennes éplorées. (Source : abamako.com)