Cote d'Ivoire: Promotion touristique- Sublime Côte d'Ivoire éblouit le stade vélodrome de Marseille

A l’honneur lors de la 5e Journée de Ligue 1 française de football, opposant son partenaire l’Olympique de Marseille au Toulouse FC, la destination touristique ivoirienne incarnée par le country-branding Sublime Côte d’Ivoire, a ébloui la cité phocéenne, le dimanche 17 septembre. En tête de pont de cet honneur fait à la Côte d’Ivoire, le ministre du tourisme, Siandou Fofana. Rapportent des sources officielles ivoiriennes proches de la délégation ivoirienne.

Le ministre du tourisme ivoirien, s’est vu dérouler le tapis rouge et être au centre de toutes les attentions, ce dimanche 17 septembre, à Marseille. Avant, pendant et après le match opposant l’OM au Toulouse FC, dédié à a la célébration du partenariat avec la destination ivoirienne, à la faveur de la 5e journée de Ligue 1 française.

L’invité d’honneur de l’Olympique de Marseille, Siandou Fofana, était accompagné, entre autres Vip, de ses conseillers Aurélia Aoussi-Diakité, Andy Leal Daniel, du président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), Idriss Diallo, de la légende franco-ivoirienne et icône de l’OM, Ambassadeur du club, Basile Boli, de l’ambassadeur du Tourisme ivoirien l’artiste A’Salfo du groupe Magic System, de plusieurs Directeurs généraux, et de Marcel N’guettia, président du Fonds de développement touristique.

%

Le tout avec le logo Sublime Côte d’Ivoire figurant sur le short de l’équipe ainsi que dans le dos des tenues d’échauffement et d’entrainement. Ainsi que sur les panneaux publicitaires du Vélodrome, selon les clauses contractuelles.

Le président de l’OM, Pablo Longoria, ses deux Dg, Pedro Iriondo, en charge de la stratégie et du développement et Stéphane Tessier, chargé des finance et administration du football, et leurs équipes ont mis les petits plats dans les grands pour sceller de façon festive et solennelle le partenariat stratégique entre le club phocéen et Sublime Côte d’Ivoire. Au point que le résultat du match (0/0) soldé par un nul vierge s’en est trouvé anecdotique. Au menu du séjour dans la métropole méditerranéenne, un sublime programme dont un déjeuner au Sofitel et une agape festive à la Brasserie, un débriefing à La Commanderie et une immersion dans les vestiaires avec les joueurs et le staff puis une parade sur la pelouse au grand bonheur des supporters. Qui, du reste, ont salué l’anniversaire de Baky Koné, l’ivoirien ex-pensionnaire de l’OM. En outre, la nouvelle pépite ivoirienne du club, Bamo Méité, a reçu les félicitations du ministre Siandou Fofana et de sa délégation.

Le ministre ivoirien du Tourisme en a profité pour décliner, lors d’un point-presse, les enjeux du partenariat avec l’OM pour les trois saisons à venir pour booster la destination ivoirienne dont les ambitions de leadership sur le continent africain sont énormes. Il a indiqué : « La Côte d’Ivoire est une nation passionnée de football. Ce sport qui réussit à fédérer et à faire vibrer le monde entier est une occasion inestimable de faire passer des messages. Associer l’image de notre Sublime Côte d’Ivoire à celle de l’OM est une collaboration stratégique mais surtout une opportunité sans pareille qui, aura à coup sûr, un effet positif sur la perception globale et le tourisme de notre pays. »

Quant à Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, il soulignera : « Depuis des décennies, l’Olympique de Marseille entretient des relations très fortes avec l’Afrique en général et la Côte d’Ivoire en particulier. C’est donc une grande fierté pour l’ensemble du club de renforcer encore un peu plus nos liens avec la Côte d’Ivoire et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays. »

Quant à la portée stratégique du partenariat, il importe de noter que la France figure dans le Top 3 des pays émetteurs de touristes internationaux vers la Côte d’Ivoire. Et qu’il est tout aussi vrai que ceux provenant de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Pac) font partie du cœur de cible. Surtout quand on sait que le pays qui veut booster une offre de tourisme de croisière peut compter sur le savoir-faire dont la métropole méditerranéenne qui est reconnue pour en être un nec plus ultra. L’OM s’appuie sur sa communauté digitale de plus de 20 millions d’abonnés, autant ou plus de ses supporters à travers le monde, ainsi que sur son exposition médiatique pour participer au développement de la stratégie touristique et ludique et, par ricochet, au rayonnement du pays. Avec, depuis le 11 août, le logo Sublime Côte d’Ivoire qui estampillé sur les équipements et visuels du club.

Pour rappel, Sublime Côte d’Ivoire est la stratégie nationale de développement touristique dont l’ambition est de faire de la Côte d’Ivoire l’une des cinq destinations principales d’Afrique à l’échéance 2025. Un challenge partagé par l’Olympique de Marseille et le Ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire, accompagné par son agence More by Entourage qui ont à cœur de faire rayonner la Côte d’Ivoire, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en janvier-février 2024. Un évènement sportif d’appel touristique que le pays envisage être la matérialisation grandeur-nature de ce que la Côte d’Ivoire est véritablement un pays à vocation touristique. Avec ses sites sous la protection de l’Unesco, ses parcs nationaux, réserves naturelles, et de nombreux atouts d’un patrimoine culturel et naturel exceptionnel, la Côte d’Ivoire est l’un des plus beaux jardins d’Afrique de l’Ouest, reconnu pour sa culture hospitalière.

Pays facilement accessible et frontalier avec cinq autres nations, son industrie touristique est en plein essor avec près de 2 millions de touristes recensés l’année dernière. Une nouvelle dynamique liée au tourisme que la Côte d’Ivoire, présente sur le podium des destinations d’affaires depuis 2018, souhaite confirmer grâce à son nouveau plan stratégique.

Quant à l’OM, seul et unique club français à avoir remporté la ligue des champions d’Europe en 1993, jouissant de ce fait, d’une légitimité historique et sportive, nourrit, tout aussi, des liens très forts avec l’Afrique et la Côte d’Ivoire, en particulier. De plus, elle a entamé la nouvelle saison sous de bons auspices et entrevoit, 30 ans après son sacre, un retour dans l’élite européenne, en affichant une ambition de premier plan dans la compétition de l’Uefa Europa League. Dont, justement, elle entamera les hostilités, 5 jours après, le jeudi 21 septembre, face au non moins iconique club néerlandais de l’Ajax d’Amsterdam.