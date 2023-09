Algérie: Sommet du G77+Chine à La Havane - Baddari met en avant les efforts de l'Algérie dans le développement de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a passé en revue lors de sa participation, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Sommet du Groupe des 77 pays en développement (G77) et de la Chine à La Havane, les efforts de l'Algérie dans le développement des domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des Start-up et de l'entrepreunariat, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans son intervention, M. Baddari a mis en avant "les efforts colossaux" consentis par l'Algérie pour développer les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des Start-up et de l'entrepreunariat, à travers "la promotion du rôle de l'Université en tant que pépinière des projets innovants et principale source des start-up", ajoute le communiqué.

A ce propos, le ministre a mis en exergue "l'importance accordée par l'Algérie au soutien et au développement des startups et de l'innovation au niveau national, ainsi qu'à la création d'un écosystème africain intégré en la matière, à travers des lois favorisant la connaissance et la suppression des obstacles pour les jeunes innovateurs".

Il a également réitéré, "le soutien de l'Algérie à toutes les initiatives du Groupe des 77+Chine visant à développer les sciences, les technologies et l'innovation pour atteindre les objectifs de développement escomptés, outre sa disposition à échanger les expériences avec les pays en développement pour un meilleur avenir pour leurs peuples".

Intervenant lors de ce sommet placé sous le thème "Défis actuels du développement: rôle de la science, de la technologie et de l'innovation", M. Baddari a souligné la nécessité de "renforcer les infrastructures des technologies de l'information et de la communication dans les pays en développement, ainsi que la promotion d'un dialogue constructif entre les experts dans divers domaines scientifiques".

Lors de ce sommet qui s'est déroulé en présence de chefs d'Etat et de gouvernement du "Groupe des 77+Chine" et le SG de l'ONU, Antonio Guterres, le ministre a appelé à "concevoir des mécanismes spécialisés pour le développement des TIC et leur transfert vers les pays en voie de développement, outre le renforcement des mécanismes existants pour faciliter l'accès aux technologies modernes".

Les participants à ce sommet ont examiné plusieurs questions liées au développement, tels que "le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation", "les défis auxquels sont confrontés les pays en développement pour réaliser des progrès scientifiques et technologiques", ainsi que des questions relatives aux "retombées de la pandémie du Covid-19, à la hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie, aux fluctuations des marchés, à l'inflation, à l'endettement, au changement climatique, aux tensions et aux conflits géopolitiques dans différentes régions du monde".

Pour rappel, M. Baddari et le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, participent à ce sommet, dont les travaux ont débuté vendredi, en tant que représentants du président de la République.