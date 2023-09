Algérie: Le ministre de l'Intérieur installe le nouveau wali de Touggourt

TOUGGOURT — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a procédé, dimanche, à l'installation officielle de M. Othmane Abdelaziz, dans ses fonctions de nouveau wali de Touggourt, en remplacement de M. Nacer Sebâa.

S'exprimant lors de la cérémonie d'installation tenue à l'institut national spécialisé en formation professionnelle "Chahid Merkhoufi Hocine", en présence des autorités locales civiles et militaires, d'élus locaux, de notables, de membres de la famille révolutionnaire et de représentants de la société civile, M. Merad a affirmé que l'Etat était déterminé à concrétiser un développement global dont le citoyen est au coeur de ses intérêts par la prise en charge effective des préoccupations de la population locale et l'inscription de nouveaux programmes de développement répondant aux attentes des citoyens.

Il a souligné que cette approche pourrait être mise en forme à traves un système productif diversifié fondé sur de solides bases tendant à accompagner les territoires aux importantes potentialités et cadence de développement, intégrer les zones enclavées et déshéritées accusant un déficit en termes de développement à la faveur de l'inscription de programmes de rattrapage de développement, à promouvoir le climat d'investissement et à relever les contraintes entravant les opérateurs économiques en vue de relancer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes.

%

"De grands pas ont été franchis dans les wilayas du Sud du pays ayant influé positivement et directement sur le quotidien des citoyens, notamment ceux des régions enclavées", a soutenu le ministre qui a estimé que cet état de fait a contribué largement au raffermissement des rapports de confiance entre l'administration et l'administré, et renforcé davantage la crédibilité de l'Etat dans la concrétisation de ses engagements tenus en direction des citoyens.

Dans ce cadre, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'adopter une approche proactive dans la gestion des volets stratégiques prioritaires et importants pour l'Etat, la préparation des évènements sociaux, le suivi périodique et rigoureux dans la mise en oeuvre des divers instructions du président de la République pour atteindre les objectifs escomptés.

Mettant à profit cette cérémonie, il a appelé les cadres et élus locaux d'oeuvrer de manière coordonnée et intégrée avec le nouveau wali en fonction d'une approche participative axée sur l'implication des différents acteurs locaux, le développement du sens civil chez le citoyen et la conjugaison des efforts pour booster la cadence du développement local.

Pour sa part, le nouveau wali a, dans son intervention, affirmé qu'il oeuvrera avec dévouement pour parachever les chantiers dans divers secteurs, être au service du citoyen, s'impliquer dans la propulsion de la dynamique de développement par l'inscription de nouvelles opérations de développement, la valorisation et l'exploitation des atouts de cette wilaya pour la création de la richesse.