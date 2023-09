Afrique: Le sommet du G77+Chine appelle à la coopération internationale et au multilatéralisme

LA HAVANE — Le sommet du Groupe des 77 et de la Chine (G77+Chine) s'est achevé samedi au Palais des congrès de La Havane sur un appel à la promotion du multilatéralisme et de la coopération internationale, rapportent des médias.

"Au cours de ces journées, Cuba a été la capitale du Sud, l'espace de l'espoir éternel, la patrie de ceux qui reçoivent le moins de la richesse mondiale alors qu'ils y ont le plus contribuée", a déclaré le Premier ministre cubain, Manuel Marrero.

La Déclaration finale du sommet a également été approuvée samedi, soulignant "le besoin urgent d'une réforme globale de l'architecture financière internationale et d'une approche plus inclusive et coordonnée de la gouvernance financière mondiale".

"Nous rejetons l'imposition de lois et de règlements ayant un impact extraterritorial et toutes les autres formes de mesures économiques coercitives, y compris les sanctions unilatérales contre les pays en développement, et nous réaffirmons qu'il est urgent de les éliminer immédiatement", indique la Déclaration.

"Nous réaffirmons pareillement notre engagement à renforcer l'unité et la solidarité du groupe afin d'atteindre ses objectifs et de renforcer son rôle dans le contexte international actuel", ajoute-t-elle.

Le sommet est convenu de faire du 16 septembre la Journée de la science, de la technologie et de l'innovation dans les pays du Sud.

"Nous pouvons dire que le sommet de La Havane a été un succès", a affirmé Rodolfo Benitez, directeur général du ministère cubain des Affaires étrangères, ajoutant que les Etats membres du G77 souhaitaient modifier l'ordre mondial actuel afin de construire leurs propres modèles de développement.

Cuba a pris la présidence tournante du G77 en janvier. Le prochain sommet G77+Chine est prévu à Kampala, en Ouganda, en janvier 2024.