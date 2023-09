Cote d'Ivoire: Victoire assurée pour la majorité aux sénatoriales

Le 16 septembre, en Côte d'Ivoire, un peu plus de 9 000 grands électeurs étaient appelés à voter pour élire 64 sénateurs, soit quasiment les deux tiers de la Chambre haute. Le tiers restant devrait être désigné par le président de la République. Sans surprise, le RHDP, parti au pouvoir sort largement vainqueur de ce scrutin.

Deux semaines après la vague orange des élections locales, le parti au pouvoir était assuré de maintenir sa majorité. En effet, ce sont les conseillers régionaux et municipaux qui votent pour élire les sénateurs. Or, le RHDP a remporté 23 régions sur 30 et 123 communes sur 199. Les résultats n'avaient pas pu être proclamés dans la région du Guémon en raison de plusieurs incidents le jour du scrutin. Par conséquent les deux sièges de sénateurs réservés à cette région resteront vides jusqu'à l'organisation d'un nouveau vote.

Contentieux électoraux

Selon les résultats provisoires, les listes RHDP décrochent 56 des 64 sièges à pourvoir. Le PDCI, qui avait 18 sièges lors de la précédente mandature en obtient 6, et 2 sièges reviennent à des indépendants. En amont de ce scrutin, l'opposition a reproché à la CEI d'organiser les élections sénatoriales alors que les contentieux électoraux qui concernent les élections locales du 2 septembre n'ont pas encore été traités par le Conseil d'État.

%

Jean-Baptiste Pany, membre du PDCI, qui a perdu son siège de sénateur du Gboklé, évoque des « élections précipitées et illégales ». « Que se passera-t-il si le Conseil d'État invalide l'élection d'une commune ou d'une région ? Faudra-t-il revoter pour les sénatoriales ? », s'interroge Ousmane Sy Savané, cadre du PPA-CI.

Une surprise

Une surprise toutefois avec la défaite du président sortant du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui perd donc son siège de sénateur. Les élus locaux RHDP, pourtant plus nombreux dans la région du Bélier, étaient divisés et ne l'ont pas reconduit. À la mi-journée, le taux de participation était de 69% en hausse de 6 points par rapport à 2018. La CEI note des élections calmes et apaisées, en dépit d'un incident dans la ville de Man.