Algérie: Le ministre de la Communication se réunit avec les responsables de la presse écrite nationale

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab s'est réuni, dimanche soir au siège de son département ministériel, avec les responsables et les directeurs des journaux nationaux, qu'il a appelés à "la nécessité de s'orienter vers la transition numérique", indique le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, le ministre de la Communication et "après avoir dressé un diagnostic minutieux de la situation de la presse écrite en Algérie, a appelé les responsables de ces établissements d'information à la nécessité de s'orienter vers la transition numérique, mettant en avant la forte concurrence que connait actuellement la presse électronique".

Evoquant les difficultés et les obstacles auxquels est confrontée aujourd'hui la presse écrite, M. Laagab a réaffirmé que "l'Etat algérien est mû par une intention sincère et sérieuse de mettre le secteur sur les rails, à travers le parachèvement des lois régissant le secteur et l'installation des institutions à même de l'encadrer, à l'instar de l'Autorité de régulation de la presse écrite, ainsi que le Conseil de déontologie de la profession qui auront un rôle important dans l'organisation et le développement du secteur", ajoute le communiqué.

Cette rencontre a également constitué, poursuit la même source, "une opportunité d'évoquer les aspects effectifs qui devront apporter des solutions efficientes et pratiques aux problèmes des journaux et relancer le secteur".

%

De leur côté, "les responsables et les directeurs des journaux nationaux se sont félicités de cette rencontre, saluant l'initiative du ministre à écouter leurs préoccupations", tout en présentant les "solutions proposées qui devront apporter une plus-value qualitative pour le secteur, notamment en ce qui a trait à l'activation d'un fonds de soutien à la presse et aux journalistes et la recherche de nouvelles ressources de financement, à travers l'organisation du marché de la publicité".

Au terme de la réunion, le ministre de la Communication a réitéré son invitation à l'ensemble des responsables des journaux nationaux et aux acteurs du secteur à l'effet de "conjuguer les efforts de tous, en vue d'asseoir les fondements d'une presse nationale équilibrée, aux mieux des intérêts suprêmes du pays".

Le ministre a également exhorté les directeurs des journaux nationaux à "une large participation des journalistes à la 7e édition du Prix du Président de la République pour le journaliste professionnel et qui a abordé cette année, trois thèmes, dans l'objectif de permettre à un plus grand nombre de journalistes d'y prendre part, dans le contexte de la diversité des thèmes proposés pour cette édition", conclut le communiqué.