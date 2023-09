Afrique du Nord: La prière de l'Absent accomplie pour les victimes du Maroc et de la Libye

La mosquée d'Al-Azhar a annoncé qu'elle accomplirait aujourd'hui vendredi la prière de l'Absent pour les victimes du tremblement de terre du Maroc et de l'ouragan Daniel en Libye, conformément aux directives du grand imam, cheikh Ahmed Al-Tayyeb.

Al-Azhar avait exprimé sa pleine solidarité avec les peuples marocain et libyen, dans la foulée du séisme meurtrier ayant frappé le Maroc et du cyclone et des violentes inondations qui se sont abattus sur la Libye, ayant fait des milliers de morts et de disparus.

Le grand imam avait présenté ses sincères condoléances aux peuples libyen et marocain et appelé le monde à venir aide aux personnes injoignables et sinistrées et à s'empresser de sauver des vies.