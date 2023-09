Angola: Le SG de l'ONU souligne l'augmentation de la pauvreté et de la faim dans les pays en développement

Luanda — La Havane (Des envoyés spéciaux) - Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré vendredi à La Havane, Cuba, que le taux de pauvreté et de faim augmente de plus en plus dans les pays en développement, à la suite des crises mondiales.

António Guterres s'exprimait lors de l'ouverture officielle du Sommet des Chefs d'État et de gouvernement du Groupe des 77+Chine, qui se tiend jusqu'à samedi. L'Angola est représenté à ce sommet par le Président João Lourenço.

Dans son intervention, le haut responsable de l'ONU a déclaré qu'en plus de la pauvreté et de la faim, il y avait la flambée des prix des produits de base, la montée en flèche de la dette et l'aggravation des catastrophes climatiques.

« Les systèmes et structures mondiaux ont échoué. La conclusion est claire : le monde laisse tomber les pays en développement », a-t-il déploré.

Le Secrétaire général a affirmé que le changement nécessitera une action au niveau national pour garantir la bonne gouvernance, mobiliser les ressources et donner la priorité au développement durable. Dans le même temps, cette appropriation nationale devra toutefois être respectée

Anténio Guterres a appelé les dirigeants du G 77 et la Chine à «lutter pour un monde qui fonctionne pour tous », a-t-il déclaré, affirmant que la tâche commence par le système multilatéral lui-même.

Science, technologie et innovation

M. Guterres a déclaré que le thème du sommet, à savoir « la science, la technologie et l'innovation », peut promouvoir la solidarité, résoudre des problèmes communs et contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Cependant, aujourd'hui, « elles exacerbent souvent les inégalités et renforcent les divisions », a-t-il dit, soulignant les inégalités entre les pays développés et les pays en développement en matière d'accès aux vaccins contre la COVID-19 et à la technologie numérique

À cet égard, le secrétaire général de l'ONU a déploré le fait que les États africains paient trois fois plus que la moyenne globale pour les données, tandis que les « titans » technologiques accumulent des richesses inimaginables.

« Seule une action mondiale peut combattre ces inégalités, garantir une transition équitable vers une économie numérique et une nouvelle ère technologique, et que personne ne soit laissé de côté », a-t-il déclaré. Pour António Guterres, c'est exactement ce que peut réaliser la proposition de l'ONU relative au Pacte numérique mondial.

Son objectif, a-t-il souligné, est de rassembler les gouvernements et l'industrie afin que la technologie profite à toute l'humanité et accélère les objectifs de développement durable.

Le G-77+Chine a été créé le 15 juin 1964 par 77 pays en développement et constitue le groupe le plus grand et le plus diversifié sur la scène multilatérale, avec 134 États membres, dont l'Angola, représentant les deux tiers des membres du système des Nations Unies et 80 pour cent de la population mondiale.

L'objectif du groupe est de promouvoir les intérêts économiques collectifs de ses membres et d'améliorer leur capacité de négociation multilatérale au sein du système des Nations Unies.