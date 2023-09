Zambie: Le président zambien Hichilema remet les relations avec la Chine sur les rails

Le président zambien a conclu samedi une intense visite de six jours en Chine. Hakaindé Hichilema est passé par Shenzhen, Fuzhou en remontant jusqu'à Pékin où il s'est entretenu avec le président Xi Jinping. Après quelques mois de flottement entre les deux pays, Lusaka et Pékin disent vouloir augmenter leurs partenariats économiques.

Des ports, des usines et des chefs d'entreprises... le président Zambien a fait du tourisme industriel. Hakainde Hichilema a visité l'entreprise BYD qui construit des voitures électriques, il a rencontré des géants des télécoms, Tencent et Huawei. Au total il a visité quatre provinces visitées, signé six accords pour la digitalisation de la Zambie ou l'assemblage de smartphone.

Il fallait bien six jours de visite pour relancer une coopération en berne depuis l'élection d'Hakainde Hichilema, réputé plus proche des Occidentaux. Le nouveau président a hérité d'une dette colossale détenue en majorité par la Chine qui finance des infrastructures en Zambie pour soutenir son projet de nouvelle route de la soie, dont la Zambie est un pays-clé.

Cette visite est donc une réussite, mais elle se faisait attendre estime Anthony Mukwita, ancien ambassadeur de la Zambie en Allemagne, membre du Front patriotique, l'ancien parti au pouvoir et auteur d'un livre sur l'histoire de la Chine en Zambie : « Ce voyage aurait mérité d'être effectué bien avant. D'après un décompte, le président a déjà effectué 50 voyages à l'étranger, les premiers étant en Occident, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Écosse, mais il n'avait pas encore visité Pékin. Le problème, c'est que sur une dette de 18 milliards de dollars, c'est la Chine qui en détient la majeure partie. Des emprunts contractés pour développer les infrastructures, construire des ponts, des routes, des aéroports internationaux, des hôpitaux et la liste continue. Donc quand vous prenez le pouvoir et que vous êtes empêchés par une dette extérieure colossale, il serait censé d'effectuer son premier voyage dans le pays auquel vous devez le plus d'argent. »

En juin, Pékin a fini par accepter de renégocier la dette. Dans un communiqué, la Zambie dit remercier la Chine pour cet effort, sans pour autant annoncer d'accord. Après quelques perturbations, cette relation qualifiée « d'amitié par tous les temps » semble repartir sur de bons rails.

Pékin et Lusaka fêteront 60 ans de relations diplomatiques l'année prochaine.