Cote d'Ivoire: Sublime Côte d'Ivoire - Le ministère du tourisme et l'Olympique de Marseille célèbrent leur union

Le 11 août dernier, le ministère du Tourisme ivoirien et le club de football français, Olympique de Marseille (OM), se sont unis par un partenariat.

Cette coopération avec le club phocéen s'inscrit dans le cadre du projet «Sublime Côte d'ivoire » dont l'objectif est de positionner la Côte d'Ivoire parmi les meilleures destinations touristiques africaines à l'échéance 2025 .

La célébration de ce partenariat se tiendra, ce 17 septembre, au stade Vélodrome, en marge de la rencontre qui opposera l'Om à Toulouse football club à la faveur de de la 5e Journée du Championnat de Ligue 1 français. Et ce, en présence du ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, qui est, par ailleurs, le premier vice-président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), aux côtés de Pablo Longoria, président du club phocéen, et de plusieurs personnalités sportives des deux pays.

Le choix du club marseillais pour « vendre » la destination Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. En plus d'être le seul club de football français vainqueur de Ligue des champions de l'UEFA, les liens entre la destination ivoirienne et la cité méditerranéenne date de la période coloniale, étant entendu que le port de Marseille était la porte d'entrée des étudiants et travailleurs de la colonie française d'alors en Métropole. Basile Boli, Cyril Domoraud, Ibrahima Bakayoko, Abdoulaye Méité, Baky Koné, Servais Konan Kan, Brice Dja Djédjé, Éric Bailly et bien d'autres talentueux footballeurs ont fait les beaux jours dudit club de football.

A l'occasion de la signature de partenariat entre les deux institutions, Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, a indiqué que: « Depuis des décennies, l'Olympique de Marseille entretient des relations très fortes avec l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier. C'est donc une grande fierté pour l'ensemble du club de renforcer encore un peu plus nos liens avec la Côte d'Ivoire et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays ».

En retour, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a déclaré que : « La Côte d'Ivoire est une nation passionnée de football. Ce sport qui réussit à fédérer et à faire vibrer le monde entier est une occasion inestimable de faire passer des messages. Associer l'image de notre Sublime Côte d'Ivoire à celle de l'OM est une collaboration stratégique mais surtout une opportunité sans pareille qui aura à coup sûr un effet positif sur la perception globale du tourisme de notre pays. »