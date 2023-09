Cote d'Ivoire: Mines et énergies- Sangafowa Coulibaly inaugure la mine d'or de Séguéla

Mamadou Sangafowa-Coulibaly, le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l’énergie, a procédé, le vendredi 15 septembre 2023, à l’inauguration de la mine d’or de Séguéla. Il avait à ses côtés à l’occasion, le Pdg de la société Fortuna Sylver Mines, Jorge Ganoza, des autorités administratives, politiques et coutumières du Worodougou. Rapportent des sources officielles.

A l’étape de la coupure symbolique du ruban, Sangafowa-Coulibaly s’est réjoui de la confiance placée en la Côte d’Ivoire par la société Roxgold Sango, filiale du groupe Fortuna Sylver Mines. Ce projet, en effet, est estimé à 865 000 onces d’or soit 28 tonnes d’or pour un investissement global de 78 milliards Fcfa.

« La production est évaluée à environ 4 tonnes d’or par an et la durée de la mine est projetée sur 8 années », a-t-il indiqué. Il a soutenu que l’installation de cette société de production d’or, la cinquième du genre dans le pays, traduit bien la volonté du Gouvernement de faire du secteur des mines, le second pilier de l’économie ivoirienne. Le ministre des Mines, du pétrole et de l’énergie a saisi l’opportunité pour installer le Comité de développement local minier (Cdlm).

Il a ainsi remis l’arrêté interministériel instituant le Cdlm au préfet de la Région du Worodougou, préfet du département de Séguéla, par ailleurs, président du Cdlm. Ce dernier a également reçu un chèque de 100 millions de Fcfa en guise de premier apport de la Mine aux villages impactés, pour la réalisation des projets communautaires au profit des populations. « Le projet apportera plus de 80 milliards de Fcfa à la Côte d’Ivoire. Quand le Cdlm pourrait engranger à peu près 4 milliards de Fcfa sur la durée de la mine fixée à huit ans. Non sans oublier la création de 500 emplois directs et les emplois indirects non chiffrables », a précisé Sangafowa-Coulibaly.

Pour sa part, le Pdg du groupe Fortuna Sylver Mines, Jorge Ganoza se félicitant de la bonne entente avec les communautés riveraines de la mine, s’est engagé « d’être, chaque jour, un bon voisin et un partenaire solide. » Il a rassuré les populations de sa détermination à assurer la formation des jeunes des communautés locales. Et pris l’engagement de mettre un point d’honneur sur le respect de l’environnement et des employés dans le cadre du développement de la mine.

Juste avant la visite de l’usine et des installations techniques de la mine, le président du Conseil régional du Worodougou, Bouaké Fofana, pour sa part, s’est réjoui de l’ouverture de cette mine qui permettra, sans nul doute, d’offrir du travail, notamment, aux jeunes.

Légende photo: Le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'Energie Coulibaly Mamadou Sangafowa et le Pdg de la société minière( Ph Bamba M.)