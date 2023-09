Sénégal: Kaolack - Le maire à la rencontre des populations

Kaolack — Le maire de la commune de Kaolack (centre), Serigne Mboup, s'est rendu samedi dans plusieurs quartiers de la capitale du Saloum, pour recueillir les préoccupations et besoins des populations afin d'y apporter des solutions, a constaté l'APS.

L'élu local dont le déplacement a presque duré une journée, s'est rendu tour à tour au marché central, aux Parcelles Assainies, au marché Kibel Bâ de Sara Diamaguène, à Médina Mbaba et à la cité religieuse de Médina Baye.

Partout où sa délégation s'est arrêtée, Serigne Mboup a en face de lui des populations préoccupées par l'état défectueux des routes et les flaques d'eau qui rendent difficile la circulation des personnes et des véhicules.

Au marché central où il y a une occupation anarchique de la voie publique, les différents axes routiers sont quasi impraticables. Au cimetière des Parcelles Assainies, fortement inondé par les eaux de pluies, le tapis herbacé ressemble à une véritable forêt.

Même si les populations des différentes zones visitées ont salué l'initiative de l'équipe municipale, il n'en demeure pas moins qu'elles ont demandé au maire d'être "pragmatique" et d'apporter des "solutions concrètes et durables" pouvant les soulager.

A Médina Mbaba, les populations locales sont confrontées à de réelles difficultés liées aux inondations. Dans ce quartier, les eaux de pluies ont envahi la presque totalité des concessions. Les habitants demandent avec insistance aux autorités municipales de faire preuve d'humanisme, en usant de tous les moyens possibles, pour les sortir du calvaire qu'elles vivent depuis plusieurs années maintenant.

A Médina Baye, chez le défunt fils de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, Serigne Mamoune Ibrahima Niass, Serigne Mboup et sa suite ont été reçus par le président du Comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF), Cheikh Baye Ibrahima Mamoune Niass ? et les membres dudit comité.

Magnifiant la démarche du maire de Kaolack qui a choisi d'aller à la rencontre de ses administrés, il a beaucoup insisté sur l'absence d'un véritable réseau d'assainissement à Médina Baye. Conséquence de cette situation, cette cité religieuse est confrontée, à chaque saison des pluies, à la stagnation des eaux.

"Nous souhaitons des solutions pérennes mais aussi des opérations de saupoudrage, de désinsectisation et de désinfection de la commune, particulièrement à Médina Baye, pour aider les populations à se prémunir de tous risques de maladies hydriques", a plaidé Cheikh Baye Ibrahima Mamoune Niass auprès de Serigne Mboup. Ce dernier dit vouloir faire de Kaolack "une ville émergente dotée d'une bonne qualité de vie", à l'horizon 2030.

Compte tenu de la position de Kaolack comme ville carrefour et du Gamou qui se profile à l'horizon, Serigne Mboup a expliqué qu'il était de son devoir de se lever avec ses collaborateurs pour faire le tour de la commune afin de s'enquérir de la situation qui y prévaut.

"Nous allons prendre part, au nom de la ville de Kaolack, à la réunion du Comité national de développement (CND) pour les préparatifs de ce Gamou (célébration de la naissance du Prophète du Mohamed, PSL), à Dakar, sous la direction du ministre de l'Intérieur", a-t-il dit.

Il promet de mener des opérations de saupoudrage, de vidange des fosses septiques et d'apporter un soutien aux familles religieuses et aux populations démunies, à travers une distribution de denrées alimentaires, avec une cinquantaine de tonnes de riz.

"Par ailleurs, l'année dernière, pour soulager les populations locales par rapport aux eaux stagnantes, nous avions loué des camions-bennes et autres matériels pour l'évacuation des eaux pluviales. Le conseil municipal nous avait autorisés à dégager six cents millions de francs CFA pour l'achat de matériel et autres engins pour le faire", a souligné M. Mboup.

Il a indiqué qu'une telle initiative devrait permettre de faire revenir le service des travaux publics communaux grâce auquel au moins cinq-cents personnes pourraient trouver du travail.