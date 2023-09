Tunisie: Les pièces à shopper pour la saison automnale

Des bottes inspirées des années 2000, des doudounes sans manches, des robes longues en jean et en velours...et des couleurs nude, pâles et chaudes... telles sont les dernières tendances en matière de mode vestimentaire de la nouvelle saison de l'automne-hiver 2023.

Finis les vacances, le soleil, la mer et les beaux jours... Dans quelques semaines on s'apprête pour accueillir la saison d'automne avec sa fraîcheur et ses temps un peu grisailles.. Pour ce faire, il est certainement évident de garnir son dressing et son placard avec des pièces adaptées pour la saison. L'automne- hiver 2023 porte avec lui beaucoup de nouveautés en matière de mode et de pièces à porter durant la saison.

Les pièces en jean, qu'elles soient en robe, en jupe ou évidemment en pantalons et même en bottes et bottines, figurent dans les tendances numéro 1 des pièces de l'automne 2023. Repérée sur les mannequins et les vitrines des boutiques de prêt-à-porter ou dans les halls organisés par les modeuses, la matière du jean est la star de l'année. Son atout principal ? C'est qu'on peut la porter pendant toutes les saisons. Il suffit d'ajouter les pièces nécessaires pour adapter sa tenue à la saison.

Une veste, un tee-shirt et une jupe longue en jean, avec une fente pourraient être une tenue idéale pour tous les jours. Un look à la fois chic et décontracté. Côté chaussures, on y ajoute des baskets blanches pour un effet sport et décontracté, un sac assorti en tissu ou en cuir fera l'affaire. La jupe en jean se porte également avec une doudoune sans manches et un pull-over lors des jours frais.

On marie juste des couleurs assorties, du même ton, tels le gris clair, super tendance cette année, un jean foncé brut et le blanc pour les chaussures et le sac. Pour celles qui cherchent l'élégance et le snobisme, elles peuvent miser cette année sur les bottines à talons fins, mode des années 2000 qui fait son grand retour cette saison. Mis à part leur côté confortable et pratique, ces bottines en jean ou en cuir se portent avec toutes les pièces : une jupe, une robe ou un pantalon 7/8, taille haute et large. Pour bien harmoniser la tenue, on opte pour un sac grand format, qui fait, lui aussi, son comeback, sinon l'incontournable sac bourse est toujours d'actualité.

Côté robes, on reste dans le même style de l'été, à savoir la robe longue, avec ou sans volants, mais en tissu velours pour l'adapter à la saison automnale et hivernale. On la choisit notamment unie ou imprimée. Quant aux couleurs, le vert émeraude continue toujours à être sur le devant de la scène de la mode. Une couleur adaptée en été comme en hiver et qui peut bien s'associer avec les couleurs neutres ou nude.

Idem pour la robe en jean, à manches longues, qui peut être portée lors des jours frais. Si on veut avoir un look sporty, on la porte avec des baskets ou des mocassins à semelles en plateforme. Si on est plutôt BCBG, on mise sur les escarpins à bouts pointus qui reviennent en force cette saison. Celles qui veulent rester dans la tendance et fashion peuvent s'orienter vers la friperie, là où elles trouveront toutes les pièces dernier cri, mais à prix très raisonnables.

Il suffit juste de dénicher la pièce qui nous va à merveille. Pour les plus astucieuses, elles peuvent y apporter quelques retouches et modifications pour rénover une pièce un peu démodée et la rendre plus «in». Une alternative qui permettra à toutes les passionnées de la mode de faire d'une pierre deux coups : être toujours à la pointe de la mode sans se ruiner pour autant puisque la nouvelle collection des vêtements se vend généralement à prix hors de portée dans la plupart des boutiques et magasins de prêt-à-porter. A profiter tout de même des offres qui se présentent en friperie ou en promotion pour bien se préparer à la saison et avoir des outfit d'une vraie fashonista...