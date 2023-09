Tunisie: Cycle hommage à Franco Zeffirelli à la Cinémathèque Tunisienne - Des projections, une exposition et une rencontre

Romeo et Juliette de Franco Zeffirelli

La Cinémathèque tunisienne entame la nouvelle saison culturelle avec un cycle hommage au cinéaste italien Franco Zeffirelli, du 20 au 30 septembre 2023. Au menu, un cycle de projection de 7 de ses films, une exposition intitulée «Les fusains du maestro» et une rencontre avec la Fondation Zeffirelli.

Franco Zeffirelli est né le 12 février 1923 à Florence et décédé le 15 juin 2019 à Rome. Enfant adultérin, il hérite d'un nom de famille inventé par sa mère, dessinatrice de mode, qui meurt de tuberculose lorsqu'il avait huit ans. Il grandit élevé par une cousine de son père. Après des études d'architecture, il devient décorateur de théâtre et de cinéma puis acteur. Il est ensuite assistant de Luchino Visconti au début des années 50.

Franco Zeffirelli réalise son premier long-métrage «Camping» en 1958. Passionné par Shakespeare, il réalise «La Mégère apprivoisée» avec Elizabeth Taylor et Richard Burton (1967), «Roméo et Juliette» (1968) et plus tard «Hamlet» (1990) avec Mel Gibson et Glenn Close. Poursuivant parallèlement une carrière de metteur en scène d'opéras et de pièces de théâtre, Franco Zeffirelli en vient à adapter des opéras de Verdi pour le grand écran. C'est le cas pour La «Traviata» (1982) et «Otello» (1986). Zeffirelli porte un soin particulier dans tous ses films aux décors et aux costumes et privilégie une approche sentimentale à la compréhension intellectuelle des oeuvres.

%

Il se distingue également par une piété particulière qui lui fait réaliser «Frère soleil, soeur de lune» et «Jesus de Nazareth» (1977). Il critique d'ailleurs ouvertement le film de Scorsese «La Dernière Tentation du Christ» en 1988, présenté à Venise en même temps que son long-métrage «Toscanini». Ses prises de position en faveur de Berlusconi font de lui un personnage contesté en Italie. Après plusieurs années d'absence, il revient sur les plateaux en 1996 avec «Jane Eyre» puis «Un thé avec Mussolini» (1999) et enfin en 2002 avec «Callas forever» en hommage à son amie Maria Callas.

Ce programme d'hommage, qui lui est dédié par la Cinémathèque tunisienne, sera inauguré par le vernissage de l'exposition «Les fusains du maestro», le 20 septembre à 17h30 à la Galerie Hammadi Essid de la Cité de la culture, suivi par la projection de son long-métrage «Romeo et Juliette», à 18h30 à la salle Tahar Chériaa.

Sorti en 1968, le film est sa deuxième adaptation shakespearienne, la première étant «La Mégère apprivoisée» en 1967, avec Elizabeth Taylor et Richard Burton et qui a connu un succès appréciable. Cela l'a encouragé à adapter «Roméo et Juliette», l'année suivante, avec Leonard Whiting et Olivia Hussey, deux jeunes inconnus dans les rôles-titres. La musique de Nino Rota contribue au succès du film, considéré comme le plus grand de la carrière de Zeffirelli. Le film reçoit quatre nominations aux Oscars, et en remporte deux (meilleure photographie et meilleurs costumes).

Le Programme

Mercredi 20 septembre 2023

17h30 : Vernissage de l'exposition «Les fusains du maestro» (Galerie Hammadi Essid)

18h30 : «Romeo et Juliette», 1968, Italie, 138', Vostfr

Jeudi 21 septembre 2023

18h30 : «La Traviata», 1982, Italie, 109', Vostfr

Vendredi 22 septembre 2023 (Salle Tahar Chériaa)

11h00 : Rencontre avec la Fondation Franco Zeffirelli

16h00 : «Un thé avec Mussolini», 1999, Italie, 117', Vostfr

18h30 : «Storia di una Capinera», 1993, Italie, 106', Vostfr

Samedi 23 septembre 2023

16h00 : «Un amour infini», 1981, Italie-Etats-Unis, 116', Vostfr

18h30 : «La mégère apprivoisée», 1967, Italie, 122', Vostfr

Mardi 26 Septembre 2023 :

18h30 : «Un thé avec Mussolini», 1999, Italie, 117', Vostfr

Mercredi 27 septembre 2023

18h30 : «La mégère apprivoisée», 1967, Italie, 122', Vostfr

Jeudi 28 septembre 2023

18h30 : «Un amour infini», 1981, Italie-Etats-Unis, 116', Vostfr

Vendredi 29 septembre 2023

16h00 : «Storia di una Capinera», 1993, Italie, 106', Vostfr

Samedi 30 septembre 2023

16h00 : «La Traviata», 1982, Italie, 109', Vostfr

18h30 : «Romeo et Juliette», 1968, Italie, 138', Vostfr