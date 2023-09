Tunisie: CSS - Sur sa lancée

Les Sfaxiens visent à Métlaoui un 4e succès de rang.

Nabil Kouki a bien meublé la petite trêve de 15 jours avec deux matches amicaux et deux victoires sur l'ESS (2-0) et le Stade Soussien (1-0) : «L'essentiel a été de ne pas se détacher de cette dynamique de victoire même en amical», a déclaré le coach des «Noir et Blanc» avant de préciser que «le succès sur l'Étoile à Sousse a été convaincant, résultat et manière à l'appui. Il a confirmé que le CSS est en bonne santé à l'heure actuelle et ce n'est pas un hasard s'il est premier du groupe avec le plein de points en trois matches».

Secousses en dépit de la réussite

Si les résultats sportifs sont au-delà de tous espoirs alors que le club a été secoué par une crise financière et aucun candidat ne s'est présenté pour prendre les commandes, le CSS carbure et caracole cependant.

Aussi, la guerre des communiqués bat son plein entre le président du comité de direction provisoire, Jawhar Lâadhar, et le haut Comité de soutien qui a proposé, dans une réunion où ce dernier a été absent, signe de son mécontentement, le nom de Khaled Fakhfakh, fils du prestigieux Mokhtar Fakhfkakh, ancien président des Socios et grand donateur, comme futur président. Jawhar Lâadhar rejette en bloc cette proposition et persiste, en l'absence de candidature dans les délais, à demeurer à son poste et à ne pas lâcher prise pour deux autres mois à partir du 24 septembre.

On s'oriente donc ainsi vers une nouvelle crise administrative plus forte que la crise financière et qui ne sera pas sans impacts négatifs sur la bonne marche de l'équipe : «Je n'ai pas à me mêler de la cuisine interne des responsables», affirme le technicien sfaxien : «Ma seule préoccupation, c'est le terrain. Nous convoiterons les trois points à Métlaoui et nous nous produirons avec le même état d'esprit qui nous habite en ce moment», conclut- il. Match à gagner pour un CSS qui affrontera par la suite l'EST.