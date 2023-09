Tunisie: Sécurisation de l'environnement des établissements scolaires - Une campagne en quatre axes majeurs

Quatre axes de travail, déjà conclus, ont été développés au cours de ces derniers mois par l'ASR qui avance ses pions, à grands pas, pour une meilleure sécurité routière en Tunisie. Le tout tourne autour de la « zone 30 ».

Une nouvelle étape dans l'avancement du projet Botnar Challenge initié par l'ASR, afin de sécuriser les pourtours et l'environnement routier aux abords des écoles, a été franchie. Lors d'une conférence de presse, les outputs du projet ont été dévoilés, à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024.

La loi existe, mais..

Ainsi, « les derniers résultats obtenus consistent principalement en l'aménagement de l'infrastructure aux alentours de trois écoles identifiées comme étant à haut risque dans le gouvernorat de Tunis. Cet aménagement comprend la signalisation, l'installation de ralentisseurs de vitesse et toute la logistique et les équipements nécessaires pour sécuriser l'accès aussi bien à la sortie qu'à l'entrée des élèves», lance Mme Afef Ben Ghenia, présidente de l'ASR.

Ensuite, quatre axes de travail, déjà conclus, à savoir l'édition d'un manuel pédagogique destiné aux instituteurs, un jeu mobile, une nouvelle campagne d'affichage de la « zone 30 » et un spot vidéo à caractère de sensibilisation ont été développés ces derniers mois par ladite association qui avance ses pions, à grands pas, pour une meilleure sécurité routière en Tunisie.

D'où il a fallu batailler de haute lutte comme souvent pour rassembler tout le monde, particulièrement les différents ministères pour s'asseoir autour de la même table et centraliser la stratégie en la matière, et ce, dans le cadre de la décennie d'action 2020-2030. En faisant un bref retour sur les aboutissements, mais aussi les non-acquis en matière de sécurité routière, Ben Ghenia a pointé du doigt certains obstacles et difficultés structurels qu'elle a rencontrés, tout en avouant le succès et l'efficacité de la campagne de formation des cadres qui s'est déroulée l'an dernier, dans l'usage de la tablette et l'application relative à la sécurité routière.

L'ordre d'obtempérer devant les écoles existe selon elle avec les panneaux prévus à cet effet, mais l'ASR attend généralement l'approbation du gouverneur de Tunis pour appeler à un renforcement de la législation en vigueur, ceci jusqu'à devenir obligatoire pour le conducteur de ralentir, sous peine d'amende pécuniaire. Elle revient sur la loi promulguée au Jort en date du 13 juin 2023 : « Après la mise en vigueur du décret 151-2000 relatif à la réduction de la vitesse aux alentours des écoles à 30 km/h, la sensibilisation des usagers de la route au respect de "la zone 30", avec une campagne médiatique (digital, affichage urbain, spots de sensibilisation, posters et affiches .

Un livre et un jeu au menu

L'élève doit se sentir en sérénité chaque jour, qu'il parte ou rentre de l'école. C'est le cheval de bataille pour lequel l'on doit militer pour la protection de l'enfant dans son environnement scolaire. Pour Ben Ghenia, la sécurité routière doit figurer en priorité sur les agendas de nos décideurs politiques. «Elle n'est pas que le reflet de chiffres et statistiques sur le nombre des victimes de la route, ce sont aussi des familles endeuillées par leur disparition », clame-t-elle. L'implication des médias, notamment la presse écrite, et des partenaires de l'ONG s'avère aussi de mise. Chacun devrait y mettre du sien.

Un livre pédagogique sur la sécurité routière destiné aux instituteurs pour l'assimilation par les élèves de la tranche d'âge 6-12 ans sera distribué dans les écoles qui ont adapté le modèle de leur environnement routier avec "la zone 30". Ce manuel de bonnes pratiques est accessible et simple d'usage pour les élèves et les instituteurs. De plus, un jeu vidéo mobile 100% tunisien est disponible gratuitement en téléchargement sur le play store ou en scannant le code QR dans le manuel en question. Ainsi, ce jeu a été développé, afin d'offrir une simulation sur la sécurité routière.

Fruit d'un travail acharné

Assurément, soutenir les efforts du ministère en vue de l'amélioration de la plateforme numérique pour relier les données au territoire sur les accidents de la circulation et effectuer des campagnes de sensibilisation ciblées font partie des actions prioritaires de l'ASR.

Sa présidente n'a pas manqué, ici, de faire valoir la place de choix qu'occupe la Tunisie auprès de l'organisation Global Road Safety Partnership, à travers le projet Botnar dans son élaboration et sa concrétisation. Il a été considéré comme un cas d'étude et un projet phare en matière de sécurité. Certes, les dernières avancées techniques vont renforcer cette position à l'international. «C'est une véritable success-story, de par la qualité de la coordination et la collaboration entre l'ASR et l'Etat tunisien», conclut Mme Ben Ghenia avec fierté.

Rappelons que ces efforts louables consentis sont le fruit d'un travail acharné commencé depuis cinq ans. En fait, le projet de sécurisation des abords des écoles, lancé en juin 2018, consiste essentiellement à préparer et améliorer les infrastructures aux alentours de trois établissements éducatifs au niveau de la numérisation du formulaire de collecte de données sur les accidents de la route et la formation de 85 agents de police de la circulation. Les professionnels des médias ne sont pas en reste.

