Tunisie: «Fractus» de Nader Rahmouni, actuellement dans les salles - Un film haletant

Rim Riahi dans une scène du film. Crédit photo : Mohamed Gharbi

Le film «Fractus» (Wahla, titre en arabe), premier long-métrage de Nader Rahmouni, a fait sa sortie nationale mercredi dernier et il est actuellement visible dans toutes les salles de la République.

Après avoir été présenté à la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage, -- organisée du 29 octobre au 5 novembre 2022-, «Fractus» est sorti dans les salles dans une nouvelle version. Ce long-métrage de fiction était dans la Course au Tanit d'or des JCC 2022 où il a été présent dans la compétition officielle.

«Fractus» a été projeté en avant-première nationale le 11 septembre au Cinéma Le Colisée à Tunis, en présence du réalisateur, Nader Rahmouni, et de toute l'équipe artistique et technique.

Sa sortie française est prévue pour «le mois d'octobre», a annoncé son distributeur en Tunisie, le groupement Goubantini.

Fractus est un long-métrage de fiction (90') produit par Chaos Prod. Ce film du genre psychodrame est porté par un casting réunissant une pléiade d'acteurs et d'actrices, dont Rim Riahi, Mohamed Mrad, Mhadheb Rmili, Fares Abdeddayem et Selma Mahjoubi.

C'est l'histoire d'une famille où rien ne va à cause d'un père qui fait vivre à sa femme et à ses deux fils un véritable cauchemar. Les tensions et les violences rythment le quotidien de ces quatre personnages qui se soulagent souvent auprès d'un ami de la famille psychologue qui va à leur secours alors qu'il baigne lui-même dans un chagrin immense après la perte de sa femme.

%

Nader Rahmouni est à sa première expérience en tant que réalisateur. Dans «Fractus», il puise son inspiration dans un univers assez vaste entre psychologie, ingénierie, cinéma et théâtre.

Selon le site Cinéma Tunisien, Rahmouni est responsable dans divers cercles de cinéphiles en Tunisie et en France. Ingénieur et maître praticien en programmation neurolinguistique à l'IFPNL (France), il a été formé en tant qu'acteur à El Teatro et au cours Florent en France pendant plusieurs années, tout en jouant dans différentes pièces de théâtre et un feuilleton télévisé.

Il a suivi des formations en réalisation cinématographique à la RADA (Académie Royale d'Art Dramatique de Londres) et au Conservatoire d'Art dramatique à Santa Monica (USA) entre 2016 et 2018, ainsi que des master classes avec Laurent Jullier et Martin Scorsese.