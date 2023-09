Tunisie: Siciliens de Tunisie - Sandra Milo, actrice de cinéma, de télévision et de théâtre

La Tunisie a donné naissance à plusieurs stars du cinéma, d'origine sicilienne. La plus connue, parmi ces étoiles, est la grande actrice Claudia Cardinale, restée très attachée à sa Tunisie natale. A côté de Claudia, on retrouve aussi une autre grande actrice du cinéma italien, la célèbre Salvatrice Elena Greco.

Connue sous le nom de Sandra Milo, Salvatrice est née à Tunis, le 11 mars 1933, d'un père sicilien et d'une mère toscane. Ses parents étaient des gens très modestes, ils habitent un quartier populaire de la capitale et conduisent une vie pas du tout facile.

Elle n'a jamais su grand-chose de son père. Lorsque l'Italie entre dans la Seconde Guerre mondiale en 1940, son père s'enrôle précipitamment dans l'armée italienne et laisse seules sa femme, elle et sa jeune soeur Maia à Tunis. La famille se débrouille comme elle peut.

En 1945, à la fin du conflit, le père ne se précipite pas pour rentrer chez lui. Lorsqu'il se décide à rentrer en Tunisie, il rencontre Sandra dans la rue, ne la reconnaît pas et lui demande de l'orienter vers sa propre maison. Elle ne restera pas longtemps en Tunisie qu'elle quittera à l'âge de 14 ans pour la France. Sa famille n'aura plus de nouvelles d'elle depuis. Mais les femmes de la famille Greco s'en sortent tout de même.

Salvatrice/Sandra est belle dès son plus jeune âge. En 1948, alors qu'elle n'a que quinze ans, elle se marie pour la première fois à Viareggio, grâce à une dispense papale, mais dans une robe bleue parce que son grand-père est mourant et que le blanc serait un manque de respect.

Le marié est un noble, le marquis Cesare Rodighiero. Sandra tombe bientôt enceinte, mais l'enfant meurt après une naissance prématurée. Sans la nécessité d'être ensemble pour un enfant, Sandra n'a pas envie de retourner vivre avec cet homme qui, comme elle le racontera plus tard, lui faisait peur et avait même essayé de la tuer. Son premier mariage n'a donc duré que 21 jours et a été annulé par le Vatican.

A peine âgée de 22 ans, elle débute comme mannequin photo et modèle pour un sculpteur et fait ses débuts au cinéma dans le film «Le célibataire» (1955), aux côtés d'Alberto Sordi. Reconnaissable à ses formes exubérantes et voyantes et à sa voix naïve d'enfant, elle devient l'une des plus grandes divas du grand écran et participe à de nombreux films de l'époque. Le premier rôle important de Sandra Milo arrive en 1959 grâce au producteur Moris Ergas, qui l'épousera plus tard : il s'agit du film «Il generale della Rovere», de Roberto Rossellini, où Sandra joue le rôle d'une prostituée.

Elle joue un rôle similaire dans «Adua e le compagne» (1960) d'Antonio Pietrangeli, un autre film d'art et d'essai. La carrière de l'actrice est brusquement interrompue après le rejet au festival de Venise de «Vanina Vanini» (1961), un film franco-italien basé sur une histoire de Stendhal, toujours réalisé par Roberto Rossellini. Le film, et en particulier le jeu de Sandra Milo, a fait l'objet de critiques acerbes, à tel point que l'actrice a été affublée du surnom désobligeant de «Vanina Vanini».

La rencontre avec le réalisateur Federico Fellini est fondamentale pour la suite de sa carrière : elle tourne avec lui «8 et demi» (1963) et «Giulietta degli spiriti» (1965). Sandrocchia -- comme Fellini la surnomme affectueusement -- acquiert l'image d'une femme fatale ironique et désinhibée. Elle incarne en fait l'imagination érotique du réalisateur et est souvent opposée à la figure de l'épouse italienne, stéréotypée comme une femme à l'apparence modeste et à la mentalité bourgeoise.

Pour ces deux films, Sandra Milo a remporté le Prix « Nastro d'Argento » en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Parmi ses autres oeuvres importantes, citons «Frenesia dell'estate» (1963, de Luigi Zampa), «L'ombrellone» (1968, de Dino Risi), «La visita» (1963, d'Antonio Pietrangeli).

De son mariage avec Moris Ergas naît Deborah, future journaliste de télévision. La vie sentimentale de Sandra Milo peut cependant être qualifiée d'orageuse : après Ergas, elle épouse Ottavio De Lollis en 1969 (et jusqu'en 1986), de ce couple naissent leurs enfants Ciro et Azzurra. Cette relation a éclipsé sa carrière d'actrice, qu'elle a décidé d'abandonner définitivement pour se consacrer à sa famille.

En 2021, elle joue dans le film 'Il materiale emotivo', de Sergio Castellitto.

L'actrice, aujourd'hui âgée de 90 ans, continue à travailler à la télévision italienne et à jouer au théâtre.