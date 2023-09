Tunisie: CAB - L'indispensable réaction ...

Défaite interdite pour les Cabistes

Un entraîneur qui s'en va pour cause de mauvais résultats, un autre qui prend le train en marche, voilà dans quelles circonstances le CAB affronte l'ASM au Chtioui. Le staff technique, conduit désormais par Maher Kanzari, n'aura pas la mission facile devant un adversaire qui se trouve, lui aussi, dans une situation inconfortable. Seulement le remue-ménage constaté lors de la trêve montre, si besoin est, la volonté des responsables cabistes d'entamer une ère nouvelle avec Kanzari. Et on sait très bien combien ce dernier aime les défis. Le match de tout à l'heure face aux Marsois en est un ! Forts de la bonne ambiance qui règne au sein du groupe acquise au cours du dernier stage à Aïn Draham, les camarades de Kchok semblent décidés à retourner à Bizerte avec un résultat positif.

Ça passe ou ça casse !

Ce faisant, les derniers progrès enregistrés sur le plan offensif laissent présager un léger optimisme à cette occasion. Concernant la formation, le nouvel entraîneur alignera de nouveaux joueurs qui ont rejoint les «Jaune et Noir» durant la trêve. On pense notamment à Ferchichi, Tchambe, Midani et Tritar qui ont donné satisfaction lors des matches amicaux respectivement à l'entrejeu et en attaque. Aujourd'hui, entre deux équipes qui courent derrière une première victoire, l'issue s'annonce indécise. Ça passe ou ça casse !