Afrique: Le pays sollicite du Président zambien son implication dans le déploiement de la force de la SADC sur son territoire

La RDC a sollicité du Président zambien d'obtenir de la SADC la mise en oeuvre de la résolution relative au déploiement de la force de la SADC en RDC. Le Président zambien a, en effet, accédé à la présidence de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Cette demande est contenue dans les résolutions rendues publiques à la clôture, vendredi 15 septembre à Lubumbashi, de la douzième session de la commission permanente mixte Défense et sécurité RDC-Zambie.

Pendant cinq jours, les deux délégations ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut entre les deux Etats. Les deux pays ont décidé de raffermir les relations mais aussi pour renforcer la sécurité le long de frontière commune.

Pour sa part, la Zambie a assuré la RDC de son engagement à soutenir les efforts déployés par la SADC pour trouver une solution durable au problème de sécurité rencontré dans la région et dans la partie orientale de la RDC. La Zambie a aussi félicité la RDC pour son engagement à promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs et a salué les efforts fournis pour réduire les embouteillages et assurer la fluidité du flux des marchandises au poste frontalier de Kasumbalesa.

La commission a aussi salué les initiatives prises par ces deux Etats pour améliorer leurs économies entre autres par la création notamment des zones économiques. Elle a aussi réaffirmé sa volonté de voir les deux Nations poursuivre la coopération entre elles pour améliorer le bien-être de leurs populations respectives.

Ces travaux ont commencé le 11 septembre dernier avec les experts de ces deux pays avant que les ministres et chefs des délégations ne viennent endosser les résolutions par la signature des documents.

Les deux parties ont été représentées respectivement, pour la RDC, par le vice- Premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Peter Kazadi et pour la Zambie, par le ministre de la Défense Ambrose Lufuma.

Quelques résolutions prises lors de la onzième session de la commission permanente mixte ne sont pas toujours appliquées. Ainsi, l'appel a été aux ministres de la Défense et de la Sécurité de ces deux pays de veiller pour que les résolutions qui sont en veilleuses et celles qui viennent d'être prises soient mises en oeuvre.

La treizième session de la commission permanente mixte aura lieu l'année prochaine en terre Zambienne et la date sera déterminée par voie diplomatique.