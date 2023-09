Afrique: Le Président angolais s'entretient avec ses homologues du Rwanda et du Venezuela

Luanda — La Havane (Des envoyés spéciaux) - Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a discuté vendredi, à La Havane, Cuba, des aspects liés à la coopération avec ses homologues rwandais, Paul Kagame, et vénézuélien, Nicolas Maduro.

Les trois hommes d'État sont dans la capitale cubaine pour participer au Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Groupe des 77+Chine, qui se penche, jusqu'à samedi, sur le thème "Défis actuels du développement : rôle de la science, de la technologie et de l'innovation" dans les pays d'organisation.

Au cours de la réunion, João Lourenço et Paul Kagame ont également discuté des questions liées à la situation dans les régions d'Afrique centrale et australe et à la situation politique internationale.

Dans le même but, dans le cadre des relations existantes entre l'Angola et le Venezuela, João Lourenço s'est entretenu avec son homologue de ce pays sud-américain, Nicolas Maduro.

Coopération Angola/Rwanda

La base juridique de la coopération bilatérale entre l'Angola et le Rwanda a été établie le 15 mai 2014, avec la signature de l'Accord-cadre de coopération économique, technique, scientifique et culturelle et de l'Accord portant création de la Commission bilatérale.

Le 30 mai de cette année, ces deux pays ont signé neuf instruments juridiques, parmi lesquels des accords visant à éviter la double imposition, l'extradition, l'entraide judiciaire en matière pénale et un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de l'agriculture et de du développement de l'élevage.

Il convient également de noter les mémorandums d'entente sur l'administration locale, les ressources minérales, le pétrole et le gaz, la coopération dans le domaine de la santé, ainsi que le mémorandum d'entente sur l'École nationale d'administration et de politiques publiques et l'Institut de gestion du Rwanda.

Coopération Angola/Venezuela

L'Angola et le Venezuela travaillent à développer les partenariats existants, à mobiliser des ressources pour améliorer les projets économiques et sociaux, ainsi qu'à maintenir un bon niveau de relations amicales et solidaires.

Depuis 2005, le Venezuela entretient des relations diplomatiques avec le continent africain, où l'Angola est considéré comme l'un des partenaires les plus importants.

Les relations entre les deux pays ont été renforcées par la visite du Président du Venezuela de l'époque, Hugo Chávez, en Angola, en août 2006.