Maroc: Séisme d'Al Haouz - Des élèves d'un lycée qualifiant de Talat N'Yacoub transférés vers Marrakech

Commune Talat N'Yacoub (province d'Al Haouz) - Les élèves du lycée qualifiant de Tinmel, relevant de la commune de Talat N'Yacoub (province d'Al Haouz) touchée par le séisme, ont été transférés, ce dimanche, vers des internats à Marrakech.

Pour la réussite de cette opération, le ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports a mobilisé, en étroite coordination avec les différents intervenants, tous les moyens humains et logistiques nécessaires, à l'effet de permettre aux élèves concernés de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions.

Cette initiative concerne, selon la Direction provinciale de l'Education nationale à Al Haouz, 789 élèves du lycée collégial de Ouirgane qui seront admis au lycée qualifiant Mohammed V, 385 élèves du lycée qualifiant de Tinmel au lycée qualifiant Ben Youssef, alors que 347 élèves du lycée collégial d'Ighil seront intégrés à l'Institut Cadi Ayyad de l'enseignement originel.

Ces élèves seront encadrés par des professeurs et des cadres pédagogiques et administratifs ainsi que par des spécialistes en assistance sociale et accompagnement psychologique.

A l'échelle provinciale, cette opération, menée sous la supervision des autorités locales, des cadres de la direction de l'éducation nationale, des éléments de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires, cible un total de 6.000 élèves de six établissements scolaires situés dans les communes les plus touchées par le séisme : Talat N'Yacoub, Ighil, Ouirgane, Anougal et Azgour, ajoute-t-on de même source.

Cette action, qui fait suite aux Hautes Instructions Royales visant à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes affectées, intervient dans le sillage des efforts continus déployés par l'ensemble des intervenants pour garantir à cette catégorie sociale le droit à l'éducation et à la formation notamment en ces circonstances exceptionnelles.

Dans des déclarations à la MAP, les parents des élèves ont tenu, à cette occasion, à exprimer leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et leurs vifs remerciements aux autorités locales.

"Nous sommes confiants que nos enfants bénéficieront de tout l'accompagnent et de la prise en charge nécessaires conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", ont-ils dit.

Parallèlement à cette initiative, il a été procédé à la mise en place au niveau de la province d'Al Haouz de 150 tentes dotées de l'ensemble des équipements éducatifs et de formation nécessaires ainsi que de plaques solaires.

Le ministère de l'Education nationale s'attèle à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'enseignement à la suite de ce séisme, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre de la mobilisation du gouvernement pour faire face aux répercussions de cette tragédie et dans le but de rétablir au plus vite les services publics liés à l'éducation des élèves.

Il avait appelé à une mobilisation générale, exhortant les acteurs et intervenants à unir leurs efforts pour surmonter les répercussions de ce tremblement de terre sur le système éducatif national.