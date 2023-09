Madagascar: Jeux Olympiques 2024 - Elimination des Makis à VII

L'équipe malgache de rugby à VII a été éliminée en quart de finale hier au Stade Harare Zimbabwe. Les Makis terminent à la septième place et ne participeront ni aux JO de Paris 2024 ni au tournoi de repêchage.

Les Sables de Zimbabwe, hôtes de la compétition, ont brisé le rêve des Makis d'aller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Après un beau parcours lors de la première journée, les protégés d'Eric Sefo ont été éliminés en quart de finale sur le score de 26 à 10 hier au Stade Harare au Zimbabwe.

Les Makis menaient au score sur un essai marqué par Nofy Tiana à la 2e minute. Très forts au niveau du placage, les Zimbabwéens ont réagi rapidement et trouvé un essai d'égalisation, deux minutes plus tard. L'équipe hôte a dominé sur le plan gabarit et défense. Les Sables ont enchaîné avec un deuxième essai transformé juste avant la pause. Ils ont continué sur leur lancée lors de la deuxième mi-temps. A seulement une minute de l'entame, les Zimbabwéens marquent un troisième essai. Les Makis n'ont pas pu créer une phase de jeu intéressante.

Ils ont rencontré un énorme problème au niveau des passes, alors que leur adversaire n'a raté aucune occasion en signant encore un quatrième essai. Le score était de 26-05 avant le temps additionnel. Rija Edmond a trouvé une faille et a réduit le score sur un deuxième essai malgache. Le score final au tableau était de 25 à 10. Lors de leur dernier match de classement, les Makis n'ont pas pu tenir tête face à l'équipe de Burkina Faso. Alors que Lahatra et ses collègues menaient sur le score de 19 à 0, ils n'arrivaient pas à gérer leur avantage.

%

Les Burkinabé ont renversé la tendance à la seconde période en enchaînant avec les essais, tandis que les Makis ont été cloués sur ce score. Les étalons ont dominé les Malgaches de la tête et des épaules et ont remporté la septième place parmi les 12 concurrents.

Matchs encourageants

En revenant sur la première journée de la compétition, les makis ont battu tour à tour les Tunisiens et les Ivoiriens sur le score respectif 43 à 05 et 40 à 5 dans le groupe A. Face au redoutable africain : les Springboks, les Makis ont été infligés par 35 à 14 à l'issue d'un match très disputé. L'aventure s'arrête pour les Makis hommes à VII même si l'objectif était de participer au moins au tournoi de repêchage. Pourtant les poulains de Marie Eric Randrianarison dit Eric Sefo et le Malagasy Rugby en général ont tiré des leçons durant ce tournoi de qualification. Après un parcours sans faute, les Kényans sont sacrés champions et représenteront le continent à Paris. Ils ont battu les Sud-africains par 17 à 12 en finale.

Ce sera donc au tour des Ladies Makis de tenter d'arracher leur ticket pour les JO 2024 dans un mois en Tunisie. Pour rappel, cette équipe féminine de rugby à VII a raté de peu la qualification lors des JO de Tokyo. Cette fois-ci, elles auront 90% de chance d'être qualifiées selon les explications du président, Marcel Rakotomalala.