Afrique: Tennis de table - Championnat d'Afrique - Le duo Fabio et Antoine sacré en double

Le tennis de table malgache monte sur la plus haute marche du podium du tournoi double au Championnat d'Afrique de tennis de table à Tunis.

Une grande première. Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo ont permis à Madagascar de remporter la médaille d'or continentale pour le tennis de table malgache. Le duo malgache a été sacré champion d'Afrique en double messieurs à Tunis. C'est historique pour le tennis de table malgache de monter sur la plus haute marche du podium. Opposés aux Tunisiens, hôtes de la compétition, les Malgaches leur ont privé le titre à domicile par trois sets à un. Les deux pongistes malgaches ont battu Bourass et Ben Attia par trois sets à un. Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo ont enlevé le premier set par 9 à 11.

Ils ont continué leur belle lancée au second set par 11 à 6. Les Tunisiens ont pris le troisième set par 11 à 4. En menant par 2 sets à 1, la paire malgache formée par Fabio et Antoine ont bouclé le match en s'offrant le 4e set par 11 à 6. Cette victoire place la Grande Île sur la carte du tennis de table continental après des années de disette. En plus du titre, Fabio et Antoine, qui sont tous deux des expatriés, ont empoché le chèque de 2 000 dollars. Fabio et Antoine ont éliminé la paire égyptienne, El Beiali et Ali Saleh en demi-finale au terme d'un match intense et serré par 3 sets à 2 (13-11/5-11/11-6/9-11 et 11-8).

En simple homme, le parcours de Fabio Rakotoarimanana s'est arrêté en quarts de finale après son revers face au Nigérian, Olajide Omotayo par 4 sets à 3. L'équipe masculine est qualifiée pour les Championnats du monde à Busan, en Corée du Sud, où les pongistes malgaches sont en quête d'une qualification olympique pour les Jeux de Paris 2024.