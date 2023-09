Madagascar: Coupures d'électricité - Interminables travaux menés par la Jirama

Les coupures d'eau et d'électricité se sont multipliées, la semaine dernière, à cause d'incidents sur les réseaux de distribution de la Jirama. Selon la société d'Etat, des mesures sont déjà prises pour se préparer à la période des pluies.

La production d'électricité est suffisante pour satisfaire les besoins exprimés par les usagers de la Jirama. C'est ce que martèlent les responsables auprès de cette société d'Etat et ceux du MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures). Cependant, des coupures d'électricité sont toujours enregistrées, depuis la semaine dernière.

Selon les explications, il s'agit de coupures engendrées par des problèmes survenus au niveau des réseaux de distribution. D'ailleurs, pour prévenir les incidents sur ces réseaux, la Jirama mène des travaux d'entretien et de renforcement de ses infrastructures de transport et de distribution d'électricité. « Nous devons renforcer les contrôles et l'entretien au niveau des sous-stations. Il faut également se préparer à la période des pluies pour éviter les multiples coupures causées par la saturation du réseau. Mardi dernier, c'est ce qui s'est passé à la sous-station Anosizato.

Ce dimanche 17 septembre, nous avons décidé de procéder à l'entretien et au contrôle de toutes les sous-stations à Antananarivo », ont déclaré les responsables auprès de la Jirama, durant leur intervention sur terrain, hier. En effet, ce genre d'intervention nécessite des coupures partielles au niveau des zones concernées.

Extension

Il faut noter que la Jirama poursuit toujours la mise en oeuvre des projets pour l'accroissement de sa capacité de production d'électricité, afin de mettre fin au délestage. Mais les défis à relever pour améliorer les infrastructures de distribution restent énormes. Par ailleurs, la société d'Etat met également en oeuvre des travaux pour l'extension de ses réseaux de distribution, pour électrifier plus de zones habitées. La semaine dernière, des travaux de ce genre ont été menés à Ambohipo Sud, pour renforcer l'approvisionnement en électricité sur cette partie Est de la ville d'Antananarivo.

Des travaux qui ont encore causé une coupure d'électricité aux alentours du site concerné, durant plusieurs heures. D'après les explications, les coupures d'électricité peuvent également provoquer de légères perturbations sur l'approvisionnement en eau, car les surpresseurs fonctionnent également à l'électricité. La semaine dernière, ces perturbations ont été ressenties, surtout après qu'un problème technique ait été signalé au niveau de la centrale de traitement d'eau à Mandroseza I. « Le problème vient du groupe électropompe n°7.

Cela a causé des impacts sur l'approvisionnement d'eau dans la capitale, notamment dans la zone Centre englobant les quartiers de Mandrosoa, Ambohijatovo, Faravohitra, Ambatonakanga, Ambohitsorohitra, Antaninarenina, Ambatovinaky, Ambohidahy, Amparibe, Tsimialonjafy, Manjakaray, Amboditsiry, Tsiadana, Andohamandry, Fort-voyron, Mahamasina, Befelatanana, Campus, Ambolokandrina, Ankatso , Cité Ambohipo, Ampandrana et Ankadivato ; dans la zone Sud notamment dans les quartiers de Mahabo, Ambohijanaka, Imerimanjaka, Ankaraobato, Ankadilalampotsy, Tongarivo, Morarano et Mahalavolona ; ainsi que dans la zone Est à Fort-Duchesne, Ampandrianomby, Ampanotokana, Andraisoro et Antsahameva », a indiqué la Jirama.

Bref, malgré une production suffisante, la Jirama devra encore renforcer ses infrastructures, pour éviter les coupures.