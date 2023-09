Afrique: Kigali - Christiane Jaofera au Fiba Africa Regional Youth Camp

Christiane Jaofera de l'Ankoay et Jean Felix Andrianantenaina (coach club Lucadro) ainsi que quatre joueurs représenteront Madagascar au Fiba Africa Regional Youth Camp.

La Fédération internationale de basketball (FIBA) Afrique poursuit sa mission de développement du basketball africain en organisant des camps de basketball d'élite. Ces initiatives visent à élever le niveau du basketball sur le continent africain et à offrir aux jeunes talents une opportunité unique de perfectionner leurs compétences sous la tutelle d'experts de renommée mondiale de la FIBA et de la NBA. Cet événement, prévu du 20 au 22 septembre 2023 à Bamako, au Mali, pour la catégorie masculine, et du 26 au 28 septembre 2023 à Kigali, au Rwanda, pour la catégorie féminine, promet d'être une expérience enrichissante pour les participants.

La Fédération Malgache de Basket-Ball (FMBB) a partagé cette nouvelle passionnante, samedi, annonçant la sélection des jeunes talents malgaches pour le FIBA Africa Regional Youth Camp 2023. Ces joueurs et coaches ont été choisis en fonction de leurs compétences exceptionnelles en basketball et de leur leadership.

Parmi les talents sélectionnés, notons Christiane Jaofera, une athlète exceptionnelle. Elle a été la meilleure marqueuse avec 23 points lors des derniers Jeux de la Francophonie à Kinshasa, lors d'une victoire contre les Libanaises, ce qui a permis à l'équipe de remporter la médaille de bronze. Christiane est double médaillée d'or en basket 3x3 et 5x5 avec les Ankoay lors des XIe Jeux des Îles à Madagascar.

En plus de ses réalisations, elle obtient également le titre de vice-championne d'Afrique en basket 3x3. Elle participera en tant que coach au sein du Club BCF Atsimo-Atsinanana à ce camp à Kigali. Au total, quatre jeunes athlètes et deux coaches représenteront Madagascar lors du FIBA Africa Regional Youth Camp 2023, où ils auront l'opportunité d'apprendre des meilleurs et d'améliorer leurs compétences en basket-ball. La FIBA Afrique s'engage à soutenir le développement du talent africain et à renforcer la présence du continent sur la scène mondiale du basketball.

Heriniaina Samson

Catégorie Masculine :

Coach: Andrianantenaina Jean Felix (Club LUCADRO Analamanga)

Joueurs: Arimanana Clive Adriano (Club MFB-BBCM Menabe), Rasetriarivony Harinosy A'Ranty (Club JCBA Analamanga)

Catégorie Féminine :

Coach: Jaofera Minaoharisoa Christiane (Club BCF Atsimo Atsinanana)

Joueuses: Rakotomanana Theodora Voahangy Estelle (Club ASCUT Atsinanana), Rasolofonjanahary Mbola Sahaza (Club ASA Analamanga).