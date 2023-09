Maroc: Séisme - Le transfert des élèves d'Al Haouz vers Marrakech, une nouvelle approche pour garantir une bonne rentrée scolaire (responsable)

Marrakech — L'opération de transfert des élèves des établissements scolaires relevant de la province d'Al Haouz touchée par le séisme vers Marrakech représente une nouvelle approche dans le cadre des alternatives visant à garantir une bonne rentrée scolaire à ces apprenants, a affirmé, dimanche, le directeur de l'Académie Régionale d'Education et de Formation (AREF) de Marrakech-Safi, Ahmed Karimi.

Cette opération concerne le transfert des élèves et des cadres administratifs et pédagogiques de ces établissements et le modèle de leur gestion vers d'autres lieux, a relevé M. Karimi dans une déclaration à la MAP, en marge de l'arrivée de bus transportant des élèves de la province d'Al Haouz au Lycée Mohammed V à Bab Aghmat, à Marrakech.

Les établissements scolaires concernés par cette action seront en mesure de fournir les conditions appropriées pour la reprise des cours dans les plus brefs délais et la poursuite du processus des études pour ces élèves, a-t-il expliqué.

Cette initiative concerne au niveau de la province d'Al Haouz quelque 6.000 élèves inscrits dans 6 établissements scolaires situés dans les communes les plus touchées par le séisme, à savoir Tlat Nyacoub, Ighil, Ouirgane, Anougal et Azgour.

Ces élèves seront encadrés par des enseignants et cadres éducatifs et administratifs en plus de spécialistes dans l'assistance sociale et l'accompagnement psychologique.

Dans des déclarations à la MAP, les parents de ces élèves ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et leur satisfaction de cette initiative consistant en le transfert de leurs enfants inscrits dans des établissements scolaires relevant d'Al Haouz à la ville de Marrakech dans le cadre des efforts visant à leur assurer la poursuite des cours dans de bonnes conditions.