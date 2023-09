Cameroun: Coco bertin mowa reçoit un doctorat honoris causa aux etats-unis.

Désormais sous l'appellation de Docteur, le directeur général du CJARC a également reçu deux Awards: en Leadership et Dévèloppement Holistique.

Distinctions attribuées.

L' artiste ou plus encore Docteur Coco Bertin MOWA, par ailleurs directeur général du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun (CJARC) a reçu le 16 septembre dernier en Californie aux Etats-Unis le titre de Docteur Honoris Causa, cette distinction lui a été décernée par la Higher Purpose Francophone Center for Mission pour son travail en faveur de l'inclusion et du dévèloppement.

Précisons tout de même un jour avant cette cérémonie de graduation, Coco Bertin a reçu deux prix dont l'un pour son leadership et l'autre pour ses actions sur le dévèloppement holistique.

Dans sa prise de parole l'heureux élu précise ceci: «avant de me remettre ces distinctions, les organisateurs ont précisé que mon travail était un travail ordinaire qui a marqué et qui a agréablement surpris tout le monde au regard de mon parcours. Ils ont dit quelqu'un qui perd la vue à l'âge de 15 ans , qui ne se décourage pas et qui arrive à organiser des activités de cette envergure pour une population importante au Cameroun et au-delà des frontières nationales, mérite d'être encouragé ».

Découverte du CJARC.

Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC) est né le 04 août 1988 à l'initiative de deux jeunes aveugles, Coco Bertin MOWA et Martin Luther AMAHATA ADIBITA, à leur sortie de l'Institut de Réhabilitation pour Aveugles de Buea dans le Sud-ouest du Cameroun. Le CJARC est déclaré comme association sous le récépissé n° 001263 du 20 septembre 1990. Par arrêté No0000045/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 19 février 2013 portant agrément de l'association CJARC au statut d'ONG, le CJARC est devenu ONG sous l'autorisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation. Et en juillet 2014, le CJARC a accédé au statut spécial de Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC).

Les missions du CJARC: Soutenir dans un cadre inclusif, la construction d'un espoir, l'autonomisation des personnes à besoins spéciaux pour leur propre prise en charge, à travers l'éducation, la formation, les appuis et la mobilisation des acteurs.

La vision du CJARC: Avoir une société inclusive où la personne handicapée participe activement et pleinement au processus de développement.

Au regard de ses faits Coco Bertin MOWA n'a pas la prétention de se considérer comme un homme extraordinaire. Il est d'ailleurs plein de reconnaissance envers ceux qui l'ont accompagné tout au long de ces années de travail, notamment son épouse ,le co-fondateur du CJARC, ses collaborateurs, le gouvernement camerounais et les partenaires techniques et financiers.

Il poursuit en disant avec cette distinction,il ambitionne de continuer à travailler dur pour une plus grande inclusion des personnes vivant avec un handicap. « Je considère ces awards reçus ce jour en terre Américaine comme un élément qui vient nous galvaniser, mon équipe et moi, pour une société plus inclusive qui prend véritablement en compte les personnes handicapées. Il sera question de se déployer davantage sur le terrain au Cameroun et au-delà des frontières. Il est plus difficile de se maintenir au sommet que de monter. Il va falloir travailler d'arrache-pied pour aller plus loin».

Un pan de son histoire.

Né le 10 0ctobre 1966 à Yaoundé, malgré la perte complète de sa vue en 1981 alors qu'il n'avait que 15 ans, Coco Bertin MOWA a su transformer son handicap en une source d'inspiration pour les autres. En tant qu'artiste ,co-fondateur du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun ( CJARC) et directeur général de cette organisation, il a démontré un leadership exemplaire dans un contexte particulièrement difficile pour l'insertion des personnes en situation de handicap, une bataille qui n'est pas sur le point de s'arrêter vu la grandeur de l'homme.