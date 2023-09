Gabon: Journée Internationale de la démocratie - L'OIF en soutien a la société civile francophone pour la promotion de la démocratie

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a organisé, en Suisse, du 10 au 15 septembre 2023, une mission de partage d'expériences et de renforcement de capacités entre acteurs francophones engagés sur les questions de démocratie et de participation des femmes et des jeunes à la vie politique.

Cette mission qui a mobilisé des leaders de la société civile issus de plusieurs pays francophones, notamment le Tchad, le Gabon, la Tunisie, le Liban et Madagascar a permis de se rendre compte du travail effectué par les organisations de la société civile suisse, dans le cadre de la promotion de la démocratie et l'engagement politique des jeunes et des femmes, afin de s'inspirer de bonnes pratiques.

La mission a également été l'occasion de s'imprégner du modèle politique suisse, basé essentiellement sur une gouvernance inclusive qui place la participation citoyenne et le consensus au centre de la prise de décisions politiques. « Nous sortons de cette mission avec plusieurs idées, en termes de bonnes pratiques à mettre en oeuvre dans nos pays respectifs, dans le cadre de la promotion de la démocratie et la participation politique des jeunes et des femmes » a déclaré Mme Sana Ghenima, présidente de l'Association Femmes et Leadership en Tunisie.

S'agissant de bonnes pratiques, « la collaboration et la proximité entre les organisations de la société civile et les autorités politiques au niveau cantonale et fédéral constituent des pratiques favorables à la démocratie et la participation citoyenne » a ajouté Mme Estelle Andriamasy, Présidente du Conseil National des Femmes de Madagascar. « Le modèle suisse nous montre bien que la vitalité de la démocratie dépend de l'engagement de différentes parties prenantes, notamment le Gouvernement, le parlement, les citoyens, les églises, les universités, les organisations de la société civile etc. chacun joue sa partition afin que cette démocratie soit réellement effective. Ce qui n'est pas souvent le cas dans nos pays » a commenté Jerry Bibang, Coordonnateur du Mouvement citoyen pour la bonne gouvernance au Gabon (MCB2G) et secrétaire permanent du Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP).

Des avis unanimement partagés par Mme Monique Ngaralbaye et Nada Saleh, respectivement présidente de la coalition des femmes tchadiennes médiatrices pour la paix durable et de l'ONG Madanyat du Liban.

Afin de mieux capitaliser cette expérience et pour une mutualisation des ressources et des compétences entre acteurs de la société civile francophone, l'ensemble des leaders associatifs ayant pris part à cette mission a unanimement décidé de la création d'une plateforme des organisations de la société civile francophone, engagées dans la promotion de la démocratie et la participation politique des jeunes et des femmes, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie.