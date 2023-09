Afrique: Kinshasa - Au moins 150 jeunes formés sur la gouvernance d'internet en RDC

Plateforme des organisations des jeunes, Youth IGF a formé, jeudi 14 septembre, au moins 150 jeunes sur la gouvernance d'internet en RDC, à Kinshasa.

A travers cette session, cette structure a voulu amener les participants à jouer un rôle actif dans la gouvernance de l'internet afin de façonner un cyberespace qui favoriserait le développement socio-économique du pays.

Le coordonnateur de Youth IGF, Kevine Mukendi a plaidé pour un internet accessible, inclusif, sûr et respectueux des droits de l'homme, en RDC.

Pour lui, cet internet peut servir de levier pour l'innovation, l'éducation, l'emploi et l'investissement des jeunes congolais :

« L'internet aujourd'hui est un outil incontournable qui présente beaucoup d'opportunités que beaucoup de Congolais n'arrivent pas à saisir. De nombreux jeunes pensent que l'internet se limite à facebook, à whatsApp, à TikTok et pourquoi pas aux jeux sportifs en ligne, et c'est ce qui ressort de différentes statistiques. Alors, nous, notre objectif est de montrer aux jeunes que c'est possible de faire beaucoup de choses avec Internet, c'est possible de s'y former, c'est possible d'apprendre, c'est possible de gagner de l'argent ».

Kevine Mukendi a également encouragé les Congolais à créer plus de contenus afin d'éduquer les jeunes à travers l'internet par ce que cet outil est beaucoup plus utilisé pour autre chose en RDC.

Il a en outre demandé aux jeunes d'avoir un esprit critique sur certains contenus balancés sur internet :

« Evidemment, nous sommes aussi conscients de désavantages, par ce que quand on se connecte sur internet, il y a des discours de haine, de la pornographie infantile, des piratages par ci par là. Nous aimerions aussi à travers ce forum donner aux jeunes les moyens d'être responsables lorsqu'ils sont connectés et de gérer leur sécurité en ligne ».