Algérie: Rentrée scolaire 2023/2024 - Plus de 11 millions d'élèves rejoignent les établissements scolaires mardi

ALGER — Plus de 11 millions d'élèves rejoindront les établissements scolaires mardi au titre de l'année scolaire 2023/2024, encadrés par plus de 500.000 enseignants, dans près de 30.000 établissements éducatifs à travers le pays, et ce, à la lumière de nouvelles mesures organisationnelles et pédagogiques visant à assurer une éducation de qualité.

En prévision de ce rendez-vous, le ministère de l'Education nationale a défini deux thèmes pour la rentrée des classes. Le premier thème, intitulé "L'enfant et les technologies de l'information et de la communication", concerne les élèves des cycles primaire et moyen, tandis que le deuxième, intitulé "Renforcer la cohésion nationale", est réservé aux élèves du cycle secondaire.

Une vaste campagne de nettoyage et de décoration des établissements scolaires et de leur environnement a également été organisée à travers le pays.

Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, mardi dernier lors de la réunion du Conseil des ministres, les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et de l'Education nationale de prendre toutes les mesures pour assurer le succès de la rentrée scolaire et ordonné d'exonérer les communes pauvres et défavorisées des charges et des coûts de la prise en charge des écoles primaires, une responsabilité qui incombera pleinement à l'Etat.

La nouvelle année scolaire connaîtra plusieurs nouveautés sur le plan pédagogique, à l'instar de l'enseignement de l'éducation routière, outre l'éducation physique et sportive dans le cycle primaire, assurée par 12.788 enseignants spécialisés, et l'adoption du traitement pédagogique pour les élèves de la première année du cycle moyen.

A noter aussi que toutes les écoles ont été dotées des structures sportives, en sus de l'adaptation du programme d'enseignement de cette matière par des enseignants spécialisés.

Concernant l'enseignement de la langue anglaise, cette matière sera enseignée en quatrième année du cycle d'enseignement primaire. A cet effet, le manuel scolaire de cette matière a été imprimé et distribué au niveau des différents points de vente ainsi qu'aux établissements éducatifs. De plus, il a été procédé à l'installation des enseignants d'anglais qui suivent une formation du 7 au 18 septembre.

Cette rentrée scolaire verra également l'adoption d'une approche pédagogique pour remédier aux difficultés des élèves de première année moyenne. A cet égard, le directeur de l'enseignement primaire, Mohamed Daif Allah, avait fait état de l'élaboration d'une "base de données" définissant la nature des "difficultés" rencontrées par les élèves ayant passé l'examen d'évaluation des acquis, ajoutant que ces difficultés seront prises en charge à partir de l'année scolaire en cours.

Parmi les autres mesures prises par le ministère de l'Education nationale, figurent l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ainsi que la numérisation dans l'enseignement, la formation et l'emploi. Cette année scolaire verra par ailleurs la numérisation de toutes les décisions liées à l'éducation et à d'autres opérations.

Dans le domaine de l'emploi, le ministère a doté son site d'une plateforme numérique pour faciliter la mobilité des enseignants, ce qui a permis de répondre aux voeux de 93% des candidats, et a consacré une autre plateforme numérique pour le recrutement de diplômés universitaire avec contrat.

Dans ce contexte, le ministère a ouvert la porte aux candidatures aux titulaires de diplômes universitaires souhaitant être recrutés comme enseignants contractuels dans ses établissements d'éducation et d'enseignement et les a appelés à soumettre leurs dossiers par voie électronique et ce à compter du 05 jusqu'au 10 septembre.

Il s'agit des grades d'enseignant du secondaire (toutes matières confondues), enseignant du cycle moyen (toutes matières confondues) et enseignant du cycle primaire (langue arabe, langue amazighe et langue française)

La prochaine rentrée scolaire verra "un élargissement de l'utilisation des tablettes numériques, en équipant 1200 nouvelles écoles primaires, après avoir doter 1 629 écoles primaires de cet outil l'année dernière au profit des élèves de troisième, quatrième et cinquième année de l'enseignement primaire, outre l'introduction de l'éducation routière, l'emploi de 400 auxiliaires pour accompagner les élèves autistes et l'impression de plus de 77 millions de manuels scolaires.