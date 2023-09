Algérie: Jeunes parlementaires - Les efforts de l'Algérie pour la transition numérique et la promotion de projets innovants soulignés

ALGER — Les efforts de l'Etat algérien pour la concrétisation de la transition numérique et la promotion de projets innovants et de start-up ont été mis en avant lors des travaux de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, tenue à Hanoï (Vietnam), du 15 au 17 septembre, indique, dimanche, le Conseil de la nation dans un communiqué.

Participant aux travaux de cette rencontre internationale, les membres de la délégation algérienne représentant les deux chambres du Parlement ont passé en revue les efforts de l'Algérie en matière de "concrétisation de la transition numérique afin de moderniser les institutions de l'Etat, et de renforcement de la croissance économique du pays, en misant sur les technologies de l'information et de la communication", note la même source.

Afin d'atteindre cet objectif, il était nécessaire de passer par des étapes méthodologiques notamment à travers le lancement de plusieurs projets, dont "la stratégie nationale de numérisation selon une vision prospective à l'horizon 2034, et son plan exécutif quinquennal 2024-2029", ou encore "le lancement d'un projet de loi sur la numérisation, qui se veut un référentiel juridique qui encadre, régit et règlemente le domaine de la numérisation et de la transition numérique", lit-on dans le communiqué.

Lors de la session consacrée au thème de l'innovation et des start-up, les membres de la délégation parlementaire algérienne ont affirmé que le dossier des start-up constitue "une priorité et un choix stratégique important dans le cadre des efforts de l'Etat algérien visant à promouvoir les projets innovants, au vu de leur rôle majeur dans l'accroissement de la capacité de production, l'encouragement de la compétitivité et l'augmentation des exportations algériennes hors hydrocarbures grâce aux décisions et mesures ayant permis de conforter l'écosystème local".

Cette conférence a vu la participation de près de 300 jeunes parlementaires venus de près de 70 Etats pour discuter du thème: "Rôle des jeunes dans la mise en oeuvre des objectifs du développement durable à travers la transformation numérique et l'innovation".

Dans le communiqué final de la conférence, les jeunes députés ont tiré la sonnette d'alarme quant à la faible progression dans la réalisation des ODD, notamment ceux liés à l'enseignement, à la parité homme-femme, au travail décent, à la croissance économique, au changement climatique, à la paix, à la justice et aux institutions fortes et efficaces, étant donné qu'il ne reste que sept ans avant la date fixée pour réaliser ces objectifs (2015-2030), les rapports et statistiques de l'ONU faisant état de "12 % uniquement des ODD qui ont été correctement mis en oeuvre".