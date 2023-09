Algérie: Abbas salue la position historique de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne

NEW YORK — Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas a salué lundi à New York (Etats-Unis), la position "historique" de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne.

"J'ai eu l'honneur de rencontrer le Président Abdelmadjid Tebboune, et nous avons discuté de plusieurs questions générales et particulières, notamment la cause palestinienne. Nous connaissons la position historique de l'Algérie concernant cette question", a affirmé le président palestinien dans une déclaration à la presse après sa rencontre avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la veille du coup d'envoi des travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, ajoutant que "l'Algérie a toujours apporté son appui et son soutien indéfectibles au peuple palestinien en toutes circonstances et c'est une position ferme et constante à ce jour".

Le Président de la République reçoit à New York son homologue Palestinien

Ont assisté à cette rencontre du côté algérien, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama et du côté palestinien, le ministre des affaires étrangères et des expatriés, Riyad Al Maliki et le représentant de l'Etat de Palestine auprès des Nations unies, M. Riyad Mansour.