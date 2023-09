Afrique: Séisme - SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude au Chef de l'équipe émiratie de recherche et de secours

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude au Général Ali Al Moutaouaa, Chef de l'équipe de recherche et de secours des Emirats Arabes Unis, qui a participé aux efforts de secours suite au séisme qui a frappé la région d'Al Haouz.

Dans ce message, le Souverain souligne que la participation active des membres de l'équipe émiratie, aux côtés de leurs frères marocains, aux opérations de recherche et de secours, suite au tragique tremblement de terre qui a frappé la région d'Al Haouz "Nous a énormément et profondément touché ainsi que l'ensemble du peuple marocain".

"Nous vous exprimons Notre profonde fierté et Notre reconnaissance pour cette généreuse participation humanitaire, qui incarne la profondeur des liens de fraternité solide et de solidarité agissante qui unissent les peuples émirati et marocain", écrit le Souverain dans ce message.

SM le Roi exprime également, à cette occasion, en Son Nom propre et au nom du peuple marocain, Ses vifs remerciements et Sa profonde gratitude "pour les généreux efforts que vous avez déployés, votre grand professionnalisme et votre efficacité reconnue lors de ces opérations".

Le Souverain charge le Chef de l'équipe émiratie de transmettre, à chacun des membres de l'équipe, l'expression de Ses vifs remerciements et Sa reconnaissance pour cette noble initiative, qui "reflète véritablement la profondeur des sentiments d'affection sincère et de solidarité agissante que vous ressentez pour votre deuxième pays, et qui sont propres aux fils du peuple émirati authentique".

"Nous vous réitérons Nos plus profonds sentiments de considération et de gratitude pour votre noble soutien, qui découle de votre fort attachement aux valeurs de coopération et d'entraide auxquelles appelle Notre sainte religion islamique", poursuit le Souverain, priant le Tout-Puissant de "perpétuer sur vous les bienfaits de la santé et du bien-être et de vous préserver, ainsi que votre pays frère, de tout malheur".